Android TV: Neue Google-Hardware aufgetaucht – ADT-4 Entwickler-Kit kommt wohl schon in wenigen Wochen

Google bringt wohl schon in wenigen Wochen neue Hardware für Android TV auf den Markt, die sich allerdings nicht an Endnutzer als Zielgruppe richtet. Dennoch ist das kommende Produkt ADT-4 einen Blick wert, denn als neues Referenzgerät zeigt es, wo die Reise für Android TV in den nächsten zwei Jahren hingehen wird. Es zeigt sich, dass die Plattform möglicherweise mehr Schnittstellen erhalten und auch Live-TV eine größere Rolle spielen soll.



Erst gestern wurde bekannt, dass Google das Entwickler-Kit ADT-3 eingestellt (siehe Bild oben) hat und möglicherweise schon seit Monaten nicht mehr für interessierte Android TV-Entwickler zur Verfügung stellt. Angeblich noch in diesem Jahr soll das Nachfolge-Produkt kommen, das wohl als ADT-4 angeboten wird und als Plattform für interessierte Android TV-Entwickler genutzt werden kann. Es ist ein vollwertiges Produkt für die Android TV-Nutzung, aber mit deutlich mehr Schnittstellen und spezialisiert auf Entwickler.

Die kommende Box soll in der kommenden Generation sehr viele Anschlüsse aufweisen: Antennen-Eingang, Sat-Eingang, optischer Eingang, USB-3, USB-C, HDMI-Out sowie zwei FFM-Kontakte. Auf der Vorderseite und an den Seiten der Konsole befinden sich LEDs, ein MicroSD-Einschub, Mikrofone, Lautsprecher sowie oben-vorn drei Touch-Buttons zur Bedienung. Damit gibt Entwicklern alle Freiheiten, Android TV in vollem Umfang zu testen und zeigt vielleicht auch, dass kommende Android TV-Produkte mehr Schnittstellen unterstützen. Über eine Fernbedienung ist bisher noch nichts bekannt.

Offiziell will Google noch nichts ankündigen, aber diese Box dürfte wohl schon sehr bald für Entwickler zum Kauf angeboten werden. Breit ankündigen wird man das nicht, aber in Entwickler-Foren nimmt man es sicherlich wieder auseinander und wir werden euch hier im Blog informieren.

