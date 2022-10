Neue Pixel-Produkte: Was wir vom großen ‚Made by Google‘-Event erwarten dürfen – Pixel 7, Watch & mehr

In vier Tagen ist es soweit: Google lädt zum Made by Google-Event und wird auf diesem eine Reihe neuer Produkte vorstellen, über die wir in den letzten Wochen und Monaten schon vieles erfahren haben. Aber es könnte auch Überraschungen geben, sodass das Einschalten zum Livestream dennoch spannend sein kann. Wir listen auf, mit welchen Produkten gerechnet werden darf und worauf wir leider noch etwas länger warten müssen.



Am Donnerstag, 6. Oktober, ist es soweit: Das jährliche ‚Made by Google‘ findet statt und wird auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach wieder eine reine Produktveranstaltung werden. Man wird Hardware zeigen, die kurz darauf vorbestellt oder bereits gekauft werden kann. Vielleicht wird es auch Ausblicke auf kommende Produkte geben, so wie man das schon bei der Google I/O gehandhabt hat. Aber es wird wohl keine Software-Ankündigungen abseits der brandneuen Funktionen der neuen Produkte geben.

Schon auf der Einladung zum Event verrät man, was vorgestellt wird: Die beiden Pixel 7-Smartphones, die Pixel Watch sowie mindestens ein neues Nest-Produkt. Man versucht schon lange nicht mehr, die kommenden Produkte geheim zu halten, wenn sie ohnehin schon seit Monaten in der Gerüchteküche kursieren. Dennoch kann es Überraschungen geben, die man vielleicht noch auf den eigenen Teasern zurückhält, wenn sie bisher von den Leakern nicht aufgespürt wurden.

Hier findet ihr nun eine schnelle Übersicht über all die Produkte, die wir für Donnerstag-Nachmittag erwarten und zu den wichtigsten Google-Produkten der nächsten Monate gehören werden. Natürlich darf auch die Spekulation über zusätzliche Produkte nicht fehlen, denn über ein „one more thing“ freut sich doch jeder 🙂









Pixel 7 & Pixel 7 Pro

Absolut keine Frage, denn das Herbst-Event dreht sich seit jeher um die Pixel-Smartphones und auch in diesem Jahr dürften sie im Mittelpunkt der Ankündigung stehen. Denn auch wenn es in diesem Jahr starke Aufmerksamkeitskonkurrenz durch die Smartwatch gibt, sind Smartphones doch um einiges wichtiger und dürften dementsprechend auch die meiste Bühnenzeit erhalten. Dass Google die Geräte in den letzten Wochen oftmals gezeigt und quasi angekündigt hat, muss ich nicht mehr erwähnen.

Pixel Watch

Die Pixel Watch kommt! Nach vier Jahren der Spekulationen ist der Tag am 6. Oktober endlich gekommen, an dem man die erste Smartwatch unter eigener Marke vorstellen wird. Tatsächlich wird man wohl zwei Smartwatches vorstellen, denn es soll eine Wifi- und eine LTE-Variante geben, wobei sich beide aber mutmaßlich nur in dieser Technologie und dem Preis unterscheiden. Die Pixel Watch wurde schon vor gut eineinhalb Jahren erstmals geleakt und hat sich seitdem nicht mehr verändert. Wir wissen auch aus diesem Grund recht genau, was uns erwartet.

Pixel Buds Pro

Die Pixel Buds Pro wurden doch schon im Frühjahr vorgestellt und im Sommer auf den Markt gebracht? Ja, das stimmt, aber dennoch tauchen die Kopfhörer bei jedem einzelnen Teaser zu den Pixel 7-Smartphones und der Pixel Watch deutlich auf. Das kann mehrere Gründe haben, aber ich möchte nicht ausschließen, dass es eine größere Ankündigung für die smarten Kopfhörer oder sogar einen weiteren Ableger gibt. Mehr zur Pixel Buds-Situation und den mutmaßlichen Ankündigungen findet ihr in diesem Artikel.

Nest Wifi & Nest Doorbell

Google hat mindestens eine Nest-Ankündigung für das Event in Aussicht gestellt und selbst eine halbe Woche vorher wissen wir noch immer nicht, um welches Produkt es gehen könnte. Die Chancen sind sehr hoch, dass man den neuen Nest Wifi Pro vorstellen wird, denn dieser steht vor der Tür. Allerdings will der Wifi-Router nicht so recht zum Charakter des Events passen, denn ein Router ist, nachdem er einmal eingerichtet ist, „langweilig“ und wird auf direktem Weg nicht aktiv genutzt.

Die zweite Möglichkeit wäre die vor vielen Monaten angekündigte verbesserte Nest Doorbell-Türklingel, die 2022 kommen sollte. Wir habe seitdem nie wieder etwas gehört und wenn man es jetzt nicht ankündigt, dann kommt es wohl gar nicht mehr.









Nest / Pixel Tablet

Ich gebe nicht auf und bringe ein weiteres Mal das neue Nest Smart Display ins Spiel, über das es vor einigen Monaten einige Leaks gab und bei dem es sich um eine Kreuzung aus Smart Display und Tablet handeln soll. Auffällig: Seitdem es Pixel Tablet-Leaks gibt, gibt es keine Smart Display-Leaks mehr. Die Vermutung liegt daher nahe, dass es sich beim neuen Nest Smart Display mit abnehmbaren Display und dem Pixel Tablet mit Smart Home-Ständer um ein- und dasselbe Gerät handelt. Mehr Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Chromecast HD

Dem neuen Chromecast HD hat man keine große Bühne gegönnt und das Produkt nur zweieinhalb Wochen vor dem Pixel-Event per Blogpost angekündigt. Das ist etwas schade und vielleicht holt man den Dongle ja doch noch einmal auf die große Bühne, um etwas über die Zukunft der Chromecast-Reihe zu philosophieren. Es wäre auf jeden Fall spannender gewesen, als ein Nest Wifi Router…

Das kommt wohl nicht

Wir verfolgen im Blog auch einige Produkte, die noch etwas weiter in der Zukunft liegen und ziemlich sicher nicht im Herbst 2022 vorgestellt werden können. Vielleicht kann man die Produkte zeigen oder zumindest anteasern, aber mit einer baldigen Verfügbarkeit ist nicht zu rechnen. Zu diesen gehört das Pixel Tablet Pro, eventuell auch das Pixel Tablet (siehe zwei Punkte weiter oben) und auch das erste faltbare Smartphone Pixel Notepad dürfte es nicht auf die große Bühne schaffen. Und dann wäre da noch das Pixel Ultra, das sich schwer einschätzen lässt. Existiert es, existiert es nicht. Und wenn es kommen sollte, wann können wir damit rechnen?

