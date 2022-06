Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Features auf Pixel-Smartphones – das sind die Neuerungen (Video)

Google bereitet allen Pixel-Nutzern wieder einen schönen Abend, denn neben dem Android-Sicherheitsupdate hat man auch das neue Pixel Feature Drop veröffentlicht und bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen auf die Pixel-Smartphones. Das mittlerweile elfte Pixel Feature Drop hat viele Verbesserungen im Gepäck, die im Laufe der nächsten Tage auf allen noch unterstützten Smartphones ankommen sollten. Wir stellen sie euch vor.



Das Pixel Feature Drop feiert das zweieinhalb-jährige Bestehen und hat auch bei der elften Ausgabe des Feature-Pakets wieder sehr viele Verbesserungen im Gepäck. Auch diesmal gibt es einen ganzen Schwung an Neuerungen rund um die Pixel-Smartphones, die an verschiedenen Stellen sichtbar werden. Einiges ist völlig neu, anderes könnte auf anderen Smartphone-Generationen bereits seit einiger Zeit angeboten worden sein. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der neuen Features.

Neue App zum Musikmachen

Mit der neuen Spaß-App „Pocket Operator“ lassen sich kurze Videos aufnehmen und automatisch durch KI in Musikvideos verwandeln lassen. Man könnte es wohl als umgekehrtes TikTok bezeichnen. Diese App ist in Kooperation mit Teenage Engineering entstanden und soll nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Von einer lokalen Einschränkung war keine Rede, bisher steht die App aber noch im Play Store bereit.

Impfzertifikate auf dem Homescreen

Impfungen und Impfzertifikate sind immer noch ein großes Thema und auch wenn „wir“ derzeit wieder etwas mehr Freiraum haben, sollte man nicht vergessen, dass das C-Thema sehr schnell wieder zurückkommen kann. Um den Zugriff auf Impfzertifikate zu erleichtern, bringt Google nun ein neues Feature in die Screenshot-Funktion. Einfach ein Screenshot vom Zertfikat aufnehmen und dieses wird automatisch erkannt, sodass es sich für den schnellen Zugriff auf den Homescreen ablegen lässt.

Angekündigt hat man es für die USA, Kanada und Australien. Es ist aber gut möglich, dass das auch in anderen Ländern funktioniert. Probiert es einfach einmal aus.

Neue ‚auf einen Blick‘-Funktionen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget wird ordentlich ausgebaut und erhält eine Reihe neuer Inhalte. Wir haben euch alle Neuerungen bereits in diesem Artikel vorgestellt und ausführlich mit Screenshots und Beispielen gezeigt.









Verbesserungen für Audioverstärker

Mit dem Sound Amplifier (auf Deutsch Audioverstärker) lassen sich Audiosignale filtern und wichtige Dinge akustisch hervorheben. Das jüngste Update bringt einen stärkeren Filter für Hintergrundgeräusche und soll die Aufgabe noch schneller erledigen sowie einfacher zugänglich sein. Hier eine kurze Beschreibung, was die App genau tut:

Die Bedienungshilfe „Audioverstärker“ verbessert die Audioausgabe deines Android-Geräts und die Klarheit beim Hören. Für die Nutzung sind Kopfhörer erforderlich. Mit „Audioverstärker“ kannst du Geräusche in der Umgebung und auf dem Gerät filtern, anreichern und verstärken. „Audioverstärker“ macht wichtige Geräusche, wie Unterhaltungen, lauter, während störende Geräusche nicht übermäßig verstärkt werden. Über zwei einfache Schieberegler lassen sich die Klangverstärkung schnell anpassen und störende Hintergrundgeräusche unterdrücken.

Google Fotos Real Tone Filter

Smartphone-Kameras sind seit Jahren echte Wunderwerke, denn die Apps holen dank starker KI-Algorithmen sehr viel mehr heraus, als es durch die Hardware eigentlich möglich wäre. Und wenn es dann noch immer nicht passt, kommen Filter zum Einsatz, so wie sie etwa Google Fotos bietet. Allerdings waren nahezu alle Filter bisher für Menschen mit heller Hautfarbe optimiert und konnten bei anderen Farben zum Teil für unschöne Ergebnisse sorgen. Nun bringt man auch in diesen Bereich mehr Diversität herein und kündigt den Rollout der neuen „Real Tone Filter“ an.

Bei Real Tone handelt es sich um eine standardmäßig aktivierte Verbesserung, die für eine natürlichere Darstellung von Hautfarben sorgen soll. Das kommt mit Menschen mit heller Hautfarbe zugute, die dadurch noch realistischere Fotos erhalten. Aber hauptsächlich Menschen mit dunkler oder sehr dunkler Hautfarbe dürfen sich freuen, denn bei ihnen zeigt der Effekt die größte Wirkung. Und weil das ein wirklich großer Schritt ist, auch wenn er vielen Menschen möglicherweise nicht auffällt, hat man das in einem Werbespot festgehalten.

» Mehr Informationen zu den Google Fotos Real Tone Filtern









Alle Neuerungen im Video

Das war dann auch schon wieder alles für diesen Monat. Es sind wieder einige praktische Dinge dabei, aber der große Wurf ist ausgeblieben – und das hat auch organisatorische Gründe. Durch das jetzt als „Android 12 QPR Beta“ bezeichnete Programm mit der Vorschau auf die Pixel Feature Drops und der Tatsache, dass vieles vorab getestet oder schon in Aussicht gestellt wird, ist vieles bereits bekannt. Vermutlich wird schon morgen die nächste Android 12 QPR-Beta für den September starten.

