Pixel 6a: Googles neues Smartphone im Unboxing – Video zeigt Karton, Lieferumfang und mehr (Galerie)

Das neue Smartphone Pixel 6a wird von Google erst in einigen Wochen auf den Markt gebracht und vor Ende Juli dieses Jahres nicht offiziell erhältlich. Doch spätestens seit dem Verkaufsangebot eines Händlers wissen wir, dass die Smartphones längst produziert sind und eigentlich nur darauf warten, in den Verkauf zu gelangen. Jetzt gibt es Bilder eines Unboxing, das ebenfalls viel zu früh erscheint.



Google wird das Pixel 6a erst am 28. Juli in den Verkauf bringen, doch schon jetzt wird es von einem Reseller angeboten und könnte in mehrfacher Ausführung aus dubiosen Quellen bereits verkauft worden sein. Der Verkäufer hat aber nicht nur Bilder für sein Angebot veröffentlicht, sondern auch ein kurzes Unboxing-Video bei TikTok veröffentlicht, das leider nicht mehr zur Verfügung steht.

Das Video war nicht wirklich interessant, enthielt aber einige aufschlussreiche Aufnahmen, die in Form von Screenshots gesichert wurden. Wie ihr auf den unten eingebundenen Bildern sehen könnt, hat der Verkäufer mindestens vier Geräte im Angebot, was eventuell einer Verpackungseinheit entspricht. Wir sehen, dass das ausgepackte Smartphone noch über eine Schutzfolie verfügt und sich anstandslos einschalten lässt. Das Abziehen der Folie sowie das Auspacken aus dem restlichen Transportschutz überlässt man dem neuen Besitzer.

Wichtig ist vielleicht, was sich noch im Karton befindet: Wir sehen ein USB-Kabel sowie den üblichen Adapter und dann nur noch den üblichen „Papierkram“. Zu erwähnen wäre, dass gleich unter dem Smartphone das Tensor-Branding auf dem Beipackzettel zu sehen ist. Das verstärkt die Annahme, dass Tensor zukünftig zu einer Marke aufgebaut werden soll.









Die Angebote für das Smartphone sind mittlerweile beendet und auch das TikTok-Video ist nicht mehr verfügbar. Damit befindet sich schon wieder in bester Gesellschaft zu den Pixel 7-Leaks, die genauso schnell verschwinden wie sie auftauchen. Ob auch bei diesen Leaks Googles Marketing dahintersteckt und man durch die Verkaufsaktion einfach nur das Interesse erfahren will, lässt sich schwer sagen. In jedem Fall haben wir den nächsten Eindruck und wissen, was uns Ende Juli erwartet.

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Googles neue Smartphones sind schon im Verkauf – plötzlich tauchen Prototypen auf

» Pixel Ultra: Bringt Google ein Highend-Smartphone zum Pixel 7? Manches spricht dafür und einiges dagegen

» Pixel Notepad: Googles faltbares Smartphone verschiebt sich weit nach hinten – eine gute Idee? (Meinung)

[9to5Google]