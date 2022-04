Pixel Launcher: Das ‚auf einen Blick‘-Widget erhält viele neue Details; diese Infos kommen auf den Homescreen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Pixel Launcher und auch in einigen anderen Launchern auf dem Homescreen zu finden. Der Funktionsumfang war lange Zeit überschaubar, doch in den letzten Wochen hat Google ordentlich nachgerüstet und bringt immer mehr Informationen und Möglichkeiten in das zweizeilige Widget. Hier findet ihr eine Übersicht über alle bisherigen Neuzugänge.



Es ist ein sehr unscheinbares Widget, das seine Stärke erst dann ausspielt, wenn es etwas zu vermelden gibt: Das ‚auf einen Blick‘-Widget. Normalerweise zeigt es nur das Datum in Langform sowie das Wetter an, kann aber deutlich mehr. Vielen dürfte bekannt sein, dass dort ein aktivierter Wecker aufscheint, anstehende Termine angezeigt werden oder auch Verkehrsmeldungen auf relevanten Strecken vermeldet werden. Das ist der Status Quo seit mehreren Jahren und wurde nicht nennenswert ausgebaut.

Seit Anfang des Jahres kam dann Schwung in die Sache, denn es wurden mehrere neue Kategorien integriert, die entweder bereits angekündigt oder durch Teardowns entdeckt wurden. Manches wurde bereits freigeschaltet, anderes nur für wenige Nutzer und wieder andere Dinge sind kurzzeitig vorhanden, um dann am nächsten Tag wieder zu verschwinden. Von Rollout kann also nur eingeschränkt die Rede sein, selbst wenn dieser sehr langsam durchgeführt wird. Was manche seit Monaten sehen, haben andere bis heute nicht.

Die folgende Liste umfasst daher auch nur alle Integrationen, die in den letzten Wochen und Monaten aufgetaucht sind. Es könnten mehr sein, es könnten weniger sein und die Auswahl kann bei jedem ganz unterschiedlich aussehen. Schaut einfach mal in den Einstellungen des Widgets vorbei, ob ihr das eine oder andere bereits nutzen könnt.









Fragt sich, wie all das noch in dieses kleine Widget passen soll. Natürlich können die Nutzer in den Einstellungen einzelne Kategorien deaktivieren, aber was ist, wenn diese ALLES wollen – was wohl für viele zutrifft? Der Platz reicht auf keinen Fall aus, sodass es Prioritäten geben muss und den Nutzern wichtige Infos verloren gehen. Und wenn es nur die Wettervorschau ist, die ja eher als Fallback fungiert und dann gezeigt wird, wenn nichts anderes zur Verfügung steht.

Die Lösung ist der neue Smart Space mit mehreren Zeilen und Spalten. Doch dieser wurde schon lange nicht mehr gesichtet und möglicherweise im Zuge des Google Now-Abschieds ebenfalls begraben.