Android: Das ist der neue Smartspace – Pixel Launcher erhält Google Now-ähnliches Widget (Screenshots)

Nutzer des offiziellen Pixel Launcher dürfen sich in Kürze auf das neue Smartspace Widget freuen, das offenbar die Nachfolge des ‘at a Glance’-Widgets antreten soll. Dabei handelt es sich aber bei weitem nicht nur um einen neuen Namen, sondern einen echten Neustart mit Schwerpunkt auf ein Google Now-ähnliches Erlebnis. Hier findet ihr alle bisher geleakten Oberflächen und abgedeckten Bereiche.



Das ‘at a Glance’-Widget, in deutscher Sprache nennt es sich ‘auf einen Blick’, hat einen festen Platz auf dem Homescreen und könnte für viele Nutzer in der Vergangenheit recht nützlich gewesen sein. Das Widget erinnert an Termine, zeigt das Wetter und kann über den Verkehr informieren und dann endet der Funktionsumfang auch schon wieder. Wer all das nicht benötigt, wird das Widget bisher als ziemlich nutzlos empfunden haben und wenn man sich die Bezeichnung ansieht, dann kann man da ehrlicherweise kaum widersprechen.

Doch Google hat gelernt und hebt das Widget mit dem Neustart als Smartspace auf eine ganz neue Stufe: Der Umfang der Informationen wird deutlich erweitert, das Widget erhält mehr Platz auf dem Homescreen und kann zusätzlich zu der eher statischen Information eine Reihe von Aktionen und Interaktionen anbieten. Befindet ihr euch beispielsweise in einem Supermarkt, kann das Widget sowohl eure Kundenkarte aus Google Pay als auch die Einkaufsliste aus Google Keep bereithalten – beides zugleich.

Aber es müssen nicht nur adaptive Informationen basierend auf dem Kontext sein, denn das Widget kann natürlich auch das Wetter bereithalten und sogar über Sportergebnisse informieren. Läuft gerade ein Match eines Vereins, dem ihr folgt, dann kann auch das an dieser Stelle gezeigt werden. Schaut euch einfach einmal die folgende Galerie an, die vom Twitter-Nutzer Kierron Quinn zusammengestellt wurde.

















Aktuelle Inhaltstypen

Commute & Time to Leave : See traffic and ETA

: See traffic and ETA Weather : Current weather info

: Current weather info Alerts : Severe weather alerts

: Severe weather alerts Travel : Flights from Gmail

: Flights from Gmail Upcoming : Calendar events and reminders

: Calendar events and reminders Work Profile: Calendar events and reminders from work profile

Die neue Inhaltstypen

At a store : Shopping lists and Google Pay rewards cards when you’re in supported stores

: Shopping lists and Google Pay rewards cards when you’re in supported stores Bedtime : Your upcoming bedtime from the Clock app

: Your upcoming bedtime from the Clock app Connected devices : Connection status and battery info for your Bluetooth devices

: Connection status and battery info for your Bluetooth devices Doorbell : Show who’s at the door when your doorbell rings

: Show who’s at the door when your doorbell rings Fitness : Activity info from your fitness app

: Activity info from your fitness app Flashlight : Reminder when flashlight is on

: Reminder when flashlight is on Safety check : Safety check countdown from the Personal Safety app

: Safety check countdown from the Personal Safety app Timer & stopwatch: Timer and stopwatch info from the Clock app

Damit das neue Widget gut gefüllt wird, erweitert man die Liste der Inhaltstypen doch sehr beträchtlich. Man rückt immer näher an das vor Jahren eingestellte Google Now, nur eben in sehr kompakter Form. Über Teardowns konnte die neue Oberfläche bereits aktiviert werden, sodass es bis zum finalen Rollout nicht mehr zu lange dauern sollte. Es wird erwartet, dass es Teil des nächsten Pixel Feature Drop Anfang Dezember ist.

Eine Comeback von Google Now ist das zwar noch nicht, aber der Umfang der Informationen geht schon in die damalige Richtung. Wir dürfen gespannt sein, welche Ausmaße das noch annehmen wird.

