Pixel Launcher: Das ‚Auf einen Blick‘-Widget informiert über verbundene Bluetooth-Geräte und zeigt Akkustand

Das ‚auf einen Blick‘-Widget gehört zu den auffälligsten Features des Pixel Launcher und informiert die Nutzer schon auf dem Homescreen über anstehende Termine, das Wetter und einige weitere Dinge. Das jüngste Update bringt eine weitere Kategorie, die gerade erst durch ein eigenes Widget auf dem Homescreen aufgemacht wurde: Der Akkustand von angebundenen Bluetooth-Geräten.



Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist nicht mehr ganz Taufrisch, wird in jüngster Zeit mangels Alternativen oder geänderter Pläne seitens Google aber weiter ausgebaut: Erst kürzlich kamen Informationen der Nest Türklingel dazu und jetzt geht es im erweiterten lokalen Bereich voran. Das Widget informiert darüber, dass ein Bluetooth-Gerät verbunden ist, zeigt dessen Bezeichnung und auch den Akkustand. Alles in den üblichen zwei Zeilen und ohne Bildmaterial, so wie man es von dem Widget kennt.

Wie üblich muss sich diese Information den Platz mit einigen anderen Dingen teilen, sodass es wohl keine große Relevanz hat, wenn Termine anstehen oder andere dringliche Dinge auf der Liste stehen. Auch die Wetterinfo verschwindet durch den Anschluss des Kopfhörers. Möchtet ihr diese Information nicht haben, könnt ihr in den Einstellungen des Widgets festlegen, dass angebundene Geräte ausgeschlossen oder bei Bedarf auch wieder eingeschlossen sein sollen.

Ich denke, wer diese Information wirklich benötigt und hilfreich findet, sollte eher auf das Bluetooth-Widget setzen, das deutlich mehr Platz hat, über mehrere Geräte informiert und durch den alleinigen Platz auch deutlich zuverlässiger ist.

