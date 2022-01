Pixel, Notepad, Chromecast & mehr: Die kommenden Google-Produkte in der Übersicht – was kommt wann?

Das Jahr 2022 hat gefühlt gerade erst begonnen und wird uns im Laufe der nächsten Monate viele neue Google-Produkte bescheren. Schon jetzt sind viele Informationen zu den kommenden Produkten aus den Bereichen Smart Home und Smartphones bekannt, sodass wir euch in diesem kleinen Artikel einen kleinen Überblick verschaffen wollen: Womit darf gerechnet werden und wann werden die Produkte auf den Markt kommen?



Google hat sich mittlerweile ein recht großes Hardware-Portfolio geschaffen, das zwar immer weiter wächst, aber durch die Produktserien auch klaren Release-Plänen folgt. Daher hat man schon zu Beginn des Jahres eine recht grobe Ahnung davon, worauf man sich im neuen Jahr freuen darf. Doch durch den Chipmangel, angespannte Lieferketten und nicht zu vergessen die Pandemie sind einige Dinge durcheinander geraten, sodass längst nichts in Stein gemeißelt ist.

Doch bei den folgenden Produkten sind die Spekulationen mittlerweile so weit, dass sich grobe Zeiträume nennen lassen, wann mit den einzelnen Neuerscheinungen zu rechnen ist. In den letzten Jahren hat sich eine solche Vorschau als überwiegend korrekt erwiesen. Aber kurzfristige Verschiebungen sind immer möglich, was aber meist nichts an der Tatsache ändert, dass das jeweilige Produkt noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

Und hier nun der kurze Blick auf die Produkte, über die wir eine Ahnung vom Zeitraum der Präsentation und des Verkaufsstarts haben. Natürlich fehlen da noch viele Produkte, doch das liegt einfach daran, dass über Artikelgruppen wie etwa Smart Speaker, Smart Displays oder weitere Nest-Hardware häufig erst recht kurzfristig Informationen durchsickern.









Pixel 6a

Das Pixel 6a gilt als eines der am heißesten erwarteten Produkte, denn es tritt hierzulande die Nachfolge des 2020er Pixel 4a an, das sich recht großer Beliebtheit erfreute. Das Pixel 5a wurde bekanntlich mit Ausnahme von USA und Japan ausgelassen, sodass der Budget-Ableger des Pixel 6a Begehrlichkeiten wecken dürfte. Über das neue Smartphone gibt es schon einige Informationen (siehe obige Verlinkung), zu denen auch das grobe Erscheinungsdatum gehört.

Ein Leaker will erfahren haben, dass es im Mai 2022 soweit ist. Das ist äußerst wahrscheinlich und angelehnt an das geleakte Verkaufsdatum der Pixel Watch, gilt derzeit das Datum 26. Mai 2022 als realistisch.

Pixel Watch

Die Pixel Watch findet sich seit Jahren in den vorausschauenden Listen, aber 2022 wird es mit 99%iger Sicherheit wirklich soweit sein. Die Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten, das Produkt taucht in immer mehr offiziellen Sourcen auf und der Wear OS 3-Neustart braucht eine Rakete. Wir dürfen also das geleakte Datum 26. Mai 2022 als sehr realistisch betrachten. Gut möglich, dass es im Bundle mit dem Pixel 6a angeboten wird. Ursprünglich hätte man die Uhr wohl gerne im Bundle mit dem Pixel 6 auf den Markt gebracht, könnte aber an einer Samsung-Exklusivität gescheitert sein.

Chromecast HD

Es wird mindestens einen neuen Chromecast mit Google TV geben. Der jüngste Neuzugang ist erst vor wenigen Tagen erstmals geleakt worden, könnte aber recht kurzfristig erscheinen. Man kann davon ausgehen, dass der neue Chromecast spätestens zur Google I/O im Mai vorgestellt wird, aber ich könnte mir auch einen früheren Release vorstellen. Auch ausgehend davon, dass im Herbst noch ein Chromecast erscheinen kann.

Meine Prognose lautet, dass der Chromecast HD im Mai 2022 unmittelbar nach der Google I/O erhältlich sein wird. Ein weiterer, stärkerer Dongle oder gar eine Set-Top-Box mit starker Leistung sehe ich in meiner Glaskugel für Oktober 2022. Das hat derzeit aber noch keine faktische Grundlage.

Pixel Fold / Pixel Notepad

Das Pixel Fold, mittlerweile auch als Google Notepad bekannt, rutscht seit einem halben Jahr durch die Kalender. Erst war es Oktober 2021, dann Dezember 2021, dann Januar 2022 und mittlerweile gehen wir von einem Release im März oder erst im Mai durch. Der Mai wäre mit der Google I/O sehr verlockend, allerdings ist dieses Zeitfenster schon vollgepackt. Ich denke, dass Google die beiden Geräte Pixel 6a und Pixel Notepad etwas auseinanderziehen wollen würde, um beiden eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen.

Machen wir den Release an den Plänen für Android 12L fest, dann wäre ein Pixel Notepad-Release schon für März 2022 oder April 2022 denkbar.









Pixel 7

Das Pixel 7 ist noch sehr weit weg, soll in dieser Jahresvorschau aber dennoch nicht fehlen. Dass eine siebte Generation der Pixel-Smartphones kommen wird, steht absolut außer Frage. Folgt man den seit 2016 aufgestellten Release-Plänen, dann wird das Pixel 7 im Oktober 2022 oder November 2022 auf den Markt kommen. Die Präsentation darf man etwa zwei bis drei Wochen vorher erwarten.

Ein früherer Release erscheint mir ausgeschlossen, denn man wird dem dann langsam alternden Pixel 6 noch nicht den Wind aus den Segeln nehmen wollen und weder Pixel 6a noch Pixel Fold / Pixel Notepad kannibalisieren wollen.

—

Diese Liste wird sich im Laufe der nächsten Monate weiter füllen lassen: Eine neue Pixel Buds-Generation, nicht die A-Serie, ist vorstellbar. Ein neues Google Smart Display muss kommen, genauso wie mindestens ein neuer Smart Speaker. Nest wird sicherlich ebenfalls mit neuer Smart Home-Hardware im Sicherheitsbereich nachlegen. Denkbar wären auch neue Produkte rund um Nest Wifi oder wie wäre es nach drei Jahren mit einem neuen Stadia-Controller? Auch Chromebooks sind denkbar, spielen hierzulande aber meist keine Rolle.

Die Tochter Fitbit führe ich hier gar nicht auf. Das neue Google Glass von North wird frühestens für nächstes Jahr, eher aber noch 2024, erwartet.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren