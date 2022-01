Android 13: Google erweitert das Material You Design – neue Farben und Varianten werden kommen (Galerie)

Google hat mit dem Start von Android 12 das Material You-Design eingeführt, das neue Farben und Formen in die Oberfläche des Betriebssystems gebracht hat. Das wird sich natürlich auch mit Android 13 nicht ändern, denn die Farbpaletten sollen sogar noch weiter ausgebaut werden. Nun gibt es erste Informationen und Screenshots zu den vier neuen Stilen für das Dynamic Theming.



Schon in wenigen Wochen dürfte die erste Entwicklervorschau von Android 13 veröffentlicht werden, die traditionell die interessanteste Version ist, weil sie viele Neuerungen bereits an Bord hat und manchmal auch Dinge zeigt, die dann doch nicht umgesetzt werden. Am Material You-Design wird aber nicht zu rütteln sein, denn das nächste große Redesign darf man wohl frühestens mit Android 14 – eher Android 15 – erwarten. Aber das muss ja auch gar nicht sein.

Das dynamische Theming des Material You-Designs wird mit Android 13 vier neue Varianten bekommen, die sich auf ersten Screenshots und ihrer Titeln bereits zeigen. Hier die Liste der neuen Farbvarianten:

TONAL_SPOT: The current default colors Monet chooses.

The current default colors Monet chooses. VIBRANT: A palette similar to TONAL_SPOT, but with slight differences in supplementary accents.

A palette similar to TONAL_SPOT, but with slight differences in supplementary accents. EXPRESSIVE: A wider range of colors, seemingly including some not actually in the background, but which complement it well.

A wider range of colors, seemingly including some not actually in the background, but which complement it well. SPRITZ: a muted, desaturated, nearly monochromatic theme.

Und auf folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie diese Varianten aussehen und sich dennoch sehr stark auf die Farbpalette des Hintergrundbilds stützen.









Tonal Spot

Vibrant

Expressive

Spritz









Ob es diese Varianten zu Android 13 schaffen, um weitere Abstufungen ergänzt oder vielleicht sogar außerhalb der Pixel-Smartphones unterstützt werden – also basierend auf dem Hintergrundbild – bleibt abzuwarten. In den letzten Monaten haben die Algorithmen von Material You sehr gute Arbeit geleistet und vielleicht wird es eine weitere Konzentration auf das Gesamtbild des Betriebssystems geben.

» Android 13: Wechsel des Profils dürfte deutlich schneller werden – Auswahl per Dropdown kommt (Screenshots)

» Android 13: Neue Tap-to-Transfer Funktion soll Medien nur durch Antippen auf andere Geräte übertragen

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren