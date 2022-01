GMail: Leerer Posteingang erhält einen neuen Anstrich – Inbox Zero mit neuer Kastengrafik (Screenshots)

Google bietet allen Nutzern von GMail eine Reihe von Möglichkeiten, die in der Cloud gespeicherten E-Mails zu organisieren und so abzulegen, dass man sie schnell wieder findet. Das Hauptziel vieler Menschen ist es dabei, den Posteingang so leer wie möglich zu halten oder gar vollständig zu leeren. Solltet ihr dazu gehören, dürft ihr euch nun über eine völlig neue Grafik freuen.



Es soll Menschen geben, die sind erst zufrieden, wenn der Posteingang komplett leer ist und alle E-Mails beantwortet, organisiert und archiviert sind. Ich gehöre mit Sicherheit nicht dazu, konnte dies vor einigen Jahren aber dennoch mehrmals erreichen. Wer das bei GMail geschafft hat, kennt die statt einer leeren Seite dargestellte Grafik. Diese war eher künstlerisch angehaucht und verwendete das Corporate Memphis Design, das von vielen Unternehmen an unterschiedlichster Stelle eingesetzt wird.

Auf dem linken Screenshot seht ihr die lange Zeit verwendete Grafik und auf dem rechten das neue Bild. Es ist ein völlig anderer Stil und geht auch in eine ganz andere Richtung: Statt einen Menschen ohne Augen ein Buch in der Natur lesen zu lassen, sehen wir nun leere farbige Boxen mit einer Flagge. Was das darstellen soll, bleibt jedem selbst überlassen. Mich hat es auf den ersten Blick an ein altes Microsoft Office-Logo erinnert, was aber sicher keine beabsichtigte Intention ist.

Es ist nur ein sehr kleiner Schritt und vielleicht das Projekt eines neuen Designers im Team, aber auch so etwas kann manchmal als Beginn einer neuen Stilrichtung aufgefasst werden. Einfach die Augen offenhalten, ob ihr in Zukunft noch weitere Veränderungen entdecken könnt.

» Google Notizen & Android 12: Nutzer haben lästige Probleme mit Listen – Aufzählungen mit Zahlenreihen

» Google Chrome: Voreingestellte Suchmaschinen lassen sich nicht mehr bearbeiten oder löschen (Chromium)

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren