Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Sind die Probleme jetzt behoben? Das Januar-Update zeigt offenbar Wirkung (Umfrage)

Viele Nutzer der Pixel 6-Smartphones mussten in den ersten Wochen mit ihrem neuen Gerät einiges an Verständnis und Geduld aufbringen – und im schlimmsten Fall sogar auf das Smartphone verzichten. Seit Freitag wird das mit Spannung erwartete Januar-Update für die Pixel 6-Smartphones ausgerollt und soll die schlimmsten Fehler beheben. Konnte Google das Versprechen diesmal halten?



Jede neue Pixel-Generation kämpft erfahrungsgemäß im ersten Vierteljahr mit gröberen Problemen, die von Google glücklicherweise sehr schnell bestätigt und behoben werden. Aus kaum nachvollziehbaren Gründen ist der Umfang der Kinderkrankheiten bei vielen Nutzern völlig verschieden – so war es auch beim Pixel 6. Manche sind glücklich seit dem ersten Tag, manche haben es genervt zurückgegeben und wieder andere haben nur kleinere Probleme. Erklären lässt sich das in einigen Fällen, aber nicht in allen.

Aber wie sieht es nun mit dem Januar-Update aus, auf das die Nutzer gut zehn Tage länger als alle anderen Pixel-Nutzer warten mussten? Wurden alle Probleme behoben oder erweist es sich als ähnliche Enttäuschung wie das Dezember-Update, das damals ebenfalls gröbere Probleme beheben sollte und alles nur viel schlimmer gemacht hat? Bei 9to5Google hat man diesbezüglich eine kleine Umfrage gestartet und die fällt glücklicherweise sehr positiv für die Pixel 6-Smartphones aus.

Man kann sagen, dass drei Viertel aller Pixel 6-Besitzer, die an der Umfrage teilgenommen haben, keine Probleme mehr haben. 40 Prozent waren von Beginn an Sorgenfrei und bei 35 Prozent hat das Update endlich dafür gesorgt, dass sich das Smartphone wie erwartete nutzen lässt und sich nicht an allen Ecken Stolpersteine auftun. 18 Prozent haben immer noch Probleme und 6 Prozent wollen nun sogar neue Probleme haben.









Eine solche Umfrage zeigt sehr eindrücklich, wie umfangreich die Probleme tatsächlich waren. Denn trotz wahrer Fluten an Meldungen gab es immer wieder den Gegenpol, der all die Berichte nicht nachvollziehen konnte. Diese kann man nun wohl 40 zu 35 einordnen.

Das größte Problem scheint derzeit der Fingerabdrucksensor zu sein, der nur unzuverlässig arbeitet. In vielen Fällen verhält es sich so, dass die Erkennung sehr lange benötigt oder gar mehrfach ausgeführt werden muss. Das ist vielleicht auch dem Technologiewechsel geschuldet, doch laut einigen Kommentatoren soll es nach dem Januar-Update sogar schlimmer geworden sein. Doch „schlimm“ oder „schlimmer“ spielt da keine Rolle mehr und Google muss nachlegen. Die Empfangsprobleme hingegen, die am dringlichsten gewesen sind, sind laut allen bisherigen Rückmeldungen verschwunden.

Wie sieht es denn bei euch aus? Unter unseren Pixel 6-Artikeln wurde ja immer recht stark diskutiert. Sind die Probleme verschwunden? Sind neue aufgetreten und wenn ja, welche?

