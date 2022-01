Corona-Impfung in meiner Nähe: Google-Doodle fordert ‚Lass dich impfen. Trag eine Maske. Rette Leben.‘

Am heutigen 18. Januar gibt es wieder ein Google-Doodle auf der deutschen Startseite zu sehen, das unter dem Thema „Corona-Impfung in meiner Nähe“ steht, das sowohl abgebildet als auch mit Suchergebnissen präsentiert wird. Es ist Teil einer langen Doodle-Serie, die schon vor weit über einem Jahr begonnen hat und immer wieder mit neuen „Tipps“ aufwartet, um mit der Coronavirus-Pandemie umzugehen.



Das Google-Doodle zur Impfung gegen das Coronavirus ist im gleichen Stil gehalten wie die zahlreichen Doodles im vergangenen Jahr: Jeder Buchstabe des Schriftzugs steht für einen Menschen. Doch statt systemrelevante Berufe, das Abstand halten oder das Tragen einer Maske zu zeigen, geht es diesmal um die Coronavirus-Impfung. Die ersten vier Buchstaben tragen bereits das Pflaster und im Doodle ist zu sehen, wie sich der Buchstabe ‚l‘ vom kleinen Dr. ‚e‘ impfen lässt.

Über die Hintergründe des Doodles muss wohl nicht viel gesagt werden, denn es geht hauptsächlich darum, die Menschen zum Impfen zu motivieren – ob nun erster, zweiter oder dritter Stich. Im Quicktext wird zusätzlich erwähnt, dass die Menschen weiterhin die Maske tragen sollen, um Leben zu retten. Vom Abstand halten ist mittlerweile keine Rede mehr, obwohl das je nach Region sicherlich auch weiterhin in vielen Ländern empfehlenswert ist.

Hoffen wir einfach, dass diese Doodle-Serie bald zu einem Ende kommt und nicht mehr all zu lange auf den internationalen Startseiten dargestellt werden muss. Diese Doodles wird schon seit Monaten in unregelmäßigen Abständen in einigen Ländern gezeigt und war zuletzt Anfang August, Ende September sowie Mitte Dezember in Deutschland zu sehen. Diesmal enthält es die Aufforderung „Lass dich impfen. Trag eine Maske. Rette Leben.“

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren