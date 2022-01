Android 12 & Material You: Mit dieser App könnt ihr alle Farben völlig frei anpassen – in vielen Fällen ohne Root

Mit Android 12 hat Google das Material You-Design eingeführt, das frischen Wind in die Oberflächen des Betriebssystems und der Apps gebracht und sowohl neue Formen als auch Farben etabliert hat. Aber Material You hat auch seine Grenzen, die ihr nun mit einer neuen App etwas weiter verschieben könnt: Eine derzeit im Beta-Stadium befindliche App macht es möglich, beliebige Farben für Material You zu verwenden – zum Teil auch ohne Root.



Material You hat neue Formen und größere Flächen zu Android gebracht, was zwar auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig war, sich aber mittlerweile etabliert hat. Außerdem darf es nach mehreren Jahren der relativen Eintönigkeit wieder bunt zugehen – aber auch nicht zu sehr. Mit Material You bietet Google allen Nutzern eine Reihe von Pastelltönen zur Auswahl oder mit dem Dynamic Theming die Auswahl der Farbpalette auf Basis des Hintergrundbilds. Eine freie Anpassung ist aber nicht möglich.

Wer mit Googles Farben oder den extrahierten Farbtönen des Hintergrundbilds nicht zufrieden ist, könnte sich einmal die App Repainter anschauen. Diese ist kürzlich als Beta erschienen und bietet die Möglichkeit, die Farbpalette anzupassen und völlig frei neue Werte festzulegen. Während Google nur eine vorgegebene Liste bietet, habt ihr mit Repainter die gesamte Farbwelt zur Auswahl.

Das ist dann auch schon die Kernfunktion, denn auch wenn es einige weitere Möglichkeiten gibt, ist die Änderung der Farben – die ja auch namensgebend ist – der hauptsächliche Zweck der App. Auf den folgenden Screenshots sowie im eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie die App aussieht und funktioniert.









Die App kann ihren Funktionsumfang ohne Root anbieten, allerdings nicht immer. Es ist sehr von der aktuellen Android-Version und dem Smartphone notwendig. Bis Anfang Januar funktionierte wohl alles Prima, dann kam das Januar-Update und es ging nichts mehr. Mittlerweile hat auch der App-Entwickler nachgelegt und es sollte auf den meisten Pixel-Smartphones wieder ohne Root funktionieren. Auf Smartphones anderer Marken hingegen aktuell nur mit Root. Es dürfte wohl für längere Zeit ein kleines Katz-und-Maus-Spiel bleiben und achtet vor der Installation (und dem Kauf) einfach auf die Hinweise in der stets aktuell gehaltenen App-Beschreibung.

Mit 5,49 Euro ist die App kein Schnäppchen, vor allem nicht im Beta-Stadium. Aber sie leistet erstaunliches und bringt eine ganz neue Personalisierung. Bedenkt man den Aufwand, den der Entwickler durch das Katz-und-Maus-Spiel hat, kann man es dann vielleicht doch noch verschmerzen.

