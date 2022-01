Google hat die Bestätigung in zwei Schritten im vergangenen Jahr für alle Nutzer zum Standard erklärt und erfordert diese immer dann, wenn sich der Nutzer nach längerer Zeit oder von einem neuen Gerät einloggen möchte. Die Autorisierung auf dem Smartphone kann mit verschiedenen Methoden erfolgen und nun arbeitet man an einer weiteren Variante: Login per QR-Code.



Die Bestätigung in zwei Schritten erfordert es, dass der Nutzer den Login auf dem Computer oder einem anderen Gerät als zweiten Schritt auf dem ebenfalls mit dem Google-Konto verbundenen Smartphone abnickt. Das kann je nach Region per SMS-Code erfolgen, per Push-Code, mit der Prompt-Meldung in der Google-App oder auch mit zuvor ausgedruckten Sicherheitscodes. Alle Methoden sind recht einfach anzuwenden, wobei Prompt mit JA und NEIN die simpelste Variante darstellt.

Jetzt sind eindeutige Hinweise auf eine neue Methode aufgetaucht, die in Zukunft über ein Flag im Chrome-Browser aktiviert werden kann: Die Bestätigung per QR-Code. Die genaue Vorgangsweise ist nicht bekannt, aber der Nutzer dürfte wohl einen QR-Code eingeblendet sehen, der per Smartphone gescannt und die dahinterliegend URL abgerufen werden muss.

Das klingt nicht unbedingt nach einer Erleichterung, sondern eher nach einem unnötigen Zusatzschritt. Es muss mehr dahinterstecken, was bisher nicht bekannt ist. Vielleicht der Login mit einem zuvor autorisierten Zweit-Smartphone? Der Login vollständig ohne Passwort? Warten wir es mal ab, aber es tut sich wieder was…

