Neue Aktionen im Google Store: Starke Rabatte auf Fitbit Smartwatches, Fitnesstracker & Smart Home-Bundles

Nun hat auch im deutschen Google Store das neue Jahr begonnen und bietet nur in dieser Woche starke Aktionen auf Smartwatches und Fitnesstracker von Fitbit. Aber auch Smart Home-Fans dürfen sich freuen, denn der Google Store bietet eine Reihe von stark reduzierten Bundles rund um die Nest Hub Smart Displays. Schaut mal herein, ob etwas für euch dabei ist.



Im Google Store sind, wie zuvor von uns angekündigt, die Feiertagsangebote zu Ende gegangen. Zumindest fast, denn ein Bundle bestehend aus Smart Display und Nest Cam wird noch bis einschließlich Donnerstag angeboten – aus welchem Grund auch immer. Zusätzlich dürft ihr euch weiterhin über die Smart Display-Bundles freuen, die in verschiedensten Kombinationen mit Nest Cam, Nest Doorbell oder beidem angeboten werden.

Erstmals seit längerer Zeit zeigt sich der Google Store auch bei Fitbit spendabel und will wohl die „alten“ Modelle loswerden, um in diesem Jahr mit dem Neustart von Wear OS – der auch Fitbit umfassen wird – die Lager zu räumen. Schaut euch einfach einmal die folgende Liste an:

Neue Angebote

Fitbit Luxe für 129,95 Euro statt 149,95 Euro

Fitbit Versa 3 für 169,95 Euro statt 229,95 Euro

Fitbit Sense für 249,95 Euro statt 299,95 Euro

Fitbit Charge 5 für 169,95 Euro statt 179,95 Euro

Google Nest Hub Smart Display + Nest Cam Indoor für 169,98 Euro statt 199,98 Euro

Alle anderen Google Store-Aktionen (offiziell bis 31.12.2021, aber noch gültig)

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

» Alle Google Store Angebote

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren