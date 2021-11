Android 12: Erneutes Update für die Pixel-Smartphones war ein Fehler; Nutzer haben nun eine US-Version

Google hatte gestern Abend überraschend damit begonnen, ein erneutes Update auf Android 12 für viele Pixel-Smartphones auszurollen, die bereits mit dem neuen Betriebssystem unterwegs sind. Sehr schnell wurde klar, dass es sich dabei um einen Fehler handeln muss und nun wurde das auch offiziell bestätigt. Jetzt dürften zahlreiche Nutzer mit einer Version unterwegs sein, die für einen US-Provider gedacht ist.



Viele konnten das Update auf Android 12 in den letzten Monaten kaum abwarten, dass es dann aber gleich 2x kam, hätte man doch nicht erwartet. Genau so war es aber gewesen und gestern Abend berichteten zahlreiche Nutzer, auch in Deutschland, über das erneute Update. Vielen dürfte das merkwürdig vorgekommen sein, sodass das 1,5 Gigabyte-Update erst einmal nicht heruntergeladen und installiert wurde. Einige andere haben es hingegen installiert.

Jetzt hat Google den Rollout gestoppt und die Vermutung bestätigt, dass es sich dabei um eine für den US-Provider Verizon konzipierte Version handelt, die versehentlich weltweit für alle Nutzer angeboten wurde. Man habe das schnell gestoppt und sehe offiziell kein Problem darin, dass diese Version nun von vielen anderen Nutzern verwendet wird. Mit dem nächsten Update, wohl das Sicherheitsupdate im Dezember, soll das Ganze wieder richtiggestellt werden. Bleibt zu hoffen, dass es für alle mutigen betroffenen Nutzer tatsächlich problemlos bleibt.

