Pixel 6: Neue Probleme mit dem Fingerabdrucksensor – lässt sich nach Akku-Entladung nicht mehr nutzen

Google hat den Pixel 6-Smartphones in diesem Jahr erstmals einen in das Display integrierten Fingerabdruckscanner spendiert, der zwar sehr praktisch sein könnte, aber derzeit mehr Ärger als Freude bereitet. In den letzten Tagen gab es Berichte über unschöne Probleme und nun zeigt sich schon das nächste: Sollte der Akku des Smartphones vollständig entladen sein, lässt sich der Fingerabrucksensor auch nach erneutem Aufladen nicht mehr nutzen.



Ein Fingerabdrucksensor ist keine Raketenwissenschaft und auch wenn die in das Display integrierten Komponenten noch recht neu sind, sollte man bei einem Flaggschiff-Smartphone Zuverlässigkeit erwarten können. Allerdings wurde in den letzten Tagen bekannt, dass sich der Sensor beim Pixel 6 gerne mal die eine oder andere Sekunde Bedenkzeit genehmigt, was von Google bestätigt und als Sicherheitsfeature beschrieben wurde. Später wurde bekannt, dass sich die Smartphones (mit und ohne Schutzfolie) bei einigen Nutzern auch von Fremden entsperren lassen. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Beides lässt sich vermutlich per Software-Update lösen, aber nun steht schon das nächste Problem vor der Tür: Mehrere Nutzer berichten bzw. haben anschließend bestätigt, dass der Fingerabdrucksensor seinen Dienst vollständig versagt, wenn der Akku des Smartphones einmal komplett leer gewesen ist. Ein einfaches Szenario, das sicherlich immer wieder mal vorkommen kann: Man vergisst das Aufladen, nutzt das Gerät den ganzen Tag und irgendwann fährt es bei unter 1 Prozent Akku herunter. Kein Problem – Stromkabel dran und weiter gehts.

Doch die Pixel 6-Nutzer berichten, dass anschließend der Fingerabdrucksensor nicht mehr nutzbar ist. Dieser hat dann nicht nur die gespeicherten Fingerabdrücke vergessen, sondern lässt sich auch nicht mehr einrichten. Der Prozess wird fehlschlagen und die Komponente womöglich vom Betriebssystem gar nicht mehr erkannt bzw. kann nicht mehr angesprochen werden.

The fingerprint scanner on my Pixel 6 pro was working fine until last night when I ran out of battery. After plugging it in to charge and going through entering my pin once, I noticed that the icon for fingerprint scanner stopped showing up on the screen. Now I’m stuck with entering the pin every time that I want to unlock the device.

Going into settings, I noticed that the fingerprint profile is no longer there. Tried setting it up, and it goes through capturing the fingerprint but once it finishes it shows the below message:

Enrollment was not completed Fingerprint enrollment didn’t work. Try again or use a different finger.