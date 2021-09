Android 12 & Material You: Neues Design für den Google Messages Messenger wird ausgerollt – (Screenshots)

Google wird mit dem Release von Android 12 in Kürze den breiten Rollout des Material You-Designs starten, das in den letzten Wochen in vielen Apps angekommen ist und mittlerweile komplettiert wird. Nun zeigt sich die etwas buntere Oberfläche auch im Messenger Google Messages, der sich an das übliche Design anpasst. Allerdings noch nicht an die Akzentfarben des Hintergrunds.



Das Android 12 Material You-Design kommt in diesen Tagen bei sehr vielen Apps an und zeigt sich nun auch im Messenger Google Messages, der bekanntlich zu einem Produkt der ersten Riege gehören sollte und schon immer offen für Design-Experimente gewesen ist. Nun bringt man die üblichen Elemente des Material You-Designs in die Oberfläche der Android-App, die ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.

Als Erstes fällt der große Floating Action Button (FAB) auf, der nun gewachsen ist, über abgerundete Ecken verfügt und in einer etwas anderen Farben gehalten ist. Allerdings gibt es sowohl bei dem Button als auch bei den restlichen Elementen noch keine Farbanpassung an die Akzentfarbe oder Primärfarbe des Homescreen-Hintergrundbilds. Warum das bei einigen Apps noch fehlt, lässt sich kaum sagen. Die nächste Anpassung fand bei der Suchleiste statt, die nun stärker als bisher abgerundet ist und ebenfalls in einer Akzentfarbe gehalten werden soll.

Das Update wird derzeit im Beta-Channel ausgerollt und sollte in Kürze für alle Nutzer ankommen.

