Android 12 & Material You: Google Assistant erhält neue Oberfläche mit dynamischen Farben (Screenshots)

Mit dem Start von Android 12 wird Google das Material You-Design einführen, das sich im Laufe der letzten Wochen in sehr vielen Apps gezeigt hat und sich für die erste Runde langsam aber sicher auf der Zielgeraden befindet. Jetzt ist erstmals die Oberfläche des Google Assistant im Material You-Design aufgetaucht, die auch die dynamischen Farben unterstützt.



Der Google Assistant gehört ohne Frage zur ersten Riege der Google-Apps, erhält nun aber erst recht spät das Update auf die Material You-Oberflächen, denn mittlerweile wurden schon Apps wie Android Messages oder gar Google Podcasts aktualisiert. Offenbar dauert es beim Assistant etwas länger, aber dafür bringt dieser von Beginn an die Unterstützung für die dynamische Farbgebung auf Basis des Homescreen-Hintergrunds mit.

Die Unterschiede im Vergleich zur etablierten Oberfläche sind recht überschaubar, was aber auch am allgemeinen Aufbau der Assistant-Oberfläche liegt, die nicht über viele Buttons verfügt. Dafür gibt es eine einige farbliche Anpassungen, an manchen Stellen abgerundete Elemente sowie eine separate Material You-Anpassung für die Dark Mode-Oberfläche. Überraschenderweise hat man die innerhalb des Assistenten verwendeten Buttons noch nicht auf das neue Design adaptiert – warum auch immer.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie sich der Google Assistant bei einigen Nutzern im Material You-Design präsentiert. Ihr benötigt neben der aktuellen Version des Google Assistant auch noch die Android 12 Beta sowie ein Pixel-Smartphone. Außerdem etwas Glück, denn es scheint sich um einen serverseitigen Test zu handeln.









Damit ist die Liste der über die Google-App gesteuerten Apps mit Material You-Design bald vollständig und es ist gut möglich, dass der große Startschuss mit weiteren Anpassungen am kommenden Montag fällt. Für diesen Tag wird der Release von Android 12 erwartet. Zuletzt wurden Google Podcasts und Google Messages mit dem neuen Design versorgt.

