Aktionen im Google Store: Nur heute 20 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte & 23 Prozent auf Pixel 4a & mehr

Google feiert heute den 23. Geburtstag und wie zuvor bereits angekündigt, gibt es nur heute im Google Store eine große Überraschung für alle Nutzer. Nur am Montag gibt es im Google Store auf fast alle Produkte 20 Prozent Rabatt und auf ausgewählte weitere Produkte könnt ihr passend zum Geburtstag sogar 23 Prozent Rabatt erhalten. Für alle Aktionen wird ein Gutschein-Code benötigt.



Während einige internationale Google Stores bereits seit Freitag Rabatt-Aktionen gefahren haben und sogar einen Nachlass auf das kommende Pixel 6 gewährt haben, steigt der deutsche Google Store erst heute – und nur heute – ein, dafür aber mit dem besseren Angebot. Nur heute erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf sehr viele Produkte. Dazu müsst ihr lediglich den Gutscheincode GOOGLEBDAY an der Kasse eingeben und schon purzeln die Preise für eine Reihe von Produkten.

Das Angebot gilt nicht für die Produkte Chromecast mit Google TV, Nest Doorbell (mit Kabel), Nest Cam (Indoor, mit Kabel), FitBit Charge 5 und FitBit Charge 4 Tracker. Du kannst deinen Gutscheincode unter store.google.com/de einlösen. Füg deinem Einkaufswagen einfach das gewünschte, qualifizierte Gerät hinzu und gib beim Bezahlen den Gutscheincode ein. Du erhältst dann 20% Rabatt auf das ausgewählte Produkt im Google Store Deutschland, wenn es vom Angebot umfasst ist. Der Rabatt durch den Gutscheincode wird an der Kasse abgezogen.

Das Angebot gilt für alle Produkte außer den “neuen” Chromecast mit Google TV sowie die beiden neuen Nest-Produkte Doorbell und Cam Indoor mit Kabel und auch nicht auf die beiden Fitnesstracker FitBit Charge 5 oder FitBit Charage 4. Bleiben immer noch genügend Produkte übrig, auf die ihr diesen Rabatt anwenden könnt.









Rabatt auf Pixel 4a, Chromecast und Nest Audio

Und wer noch mehr sparen möchte, gibt einfach den Rabatt-Code BDAYSURPRISE23 ein und spart 23 Prozent auf die Produkte Pixel 4a, Nest Audio sowie den Chromecast ohne Google TV. Die Produkte gab es woanders zwar schon günstiger, aber dennoch eine sehr nette Aktion, die man gerne einmal mitnehmen kann.

Wirklich eine sehr schöne Aktion, von denen man als Nutzer direkt profitiert. In einigen internationalen Google Stores gab es am Wochenende nur kleinere Aktionen, die einen zusätzlich Rabatt-Gutschein auf das kommende Pixel 6 gebracht hätte. Dieser lag allerdings bei “nur” etwa 45 Euro und erfordert eben die Bestellung eines aktuellen Produkts sowie später eines Pixel 6. Ich denke, dass wir hier in Deutschland die bessere Aktion haben 🙂

