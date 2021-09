Aktionen im Google Store: Google kündigt Überraschung an – aktuelle Rabatte rund um das Pixel 6 (international)

Am Montag feiert Google den 23. Geburtstag und anlässlich dessen wird es auch in diesem Jahr wieder Rabatte im Google Store geben, der sich auch in den vergangenen Jahren mit interessanten Aktionen beteiligt hat. Der Google Store Deutschland hat bereits einen “24 Stunden-Sale” angekündigt, der allerdings erst am Montag starten soll. Nun sind die ersten Aktionen rund um das Pixel 6 in einigen Ländern gestartet und geben eventuell einen Ausblick.



Wir stimmen euch hier im Blog schon seit einigen Tagen auf 23 Jahre Google ein und nun hat auch der Google Store verraten, dass man für den kommenden Monat eine Überraschung bereithalten wird. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen Teaser, denn es gibt keine Details darüber, um welche Überraschung es sich handeln wird. Doch wie so oft, hilft ein Blick in die internationalen Ableger, denn dort sind nun einigen Aktionen bekannt geworden.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Aktionen vor allem um die kommenden Pixel 6-Smartphones drehen werden. Und genau das zeigt sich nun auf den Google Store-Ablegern in Australien, Japan und Taiwan, in denen die Aktionen das ganze Wochenende lang gelten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir hierzulande eine ähnliche Aktion erhalten werden, die dann aber nur am Montag, dem 27. September, laufen wird.

Die Aktion in Australien

Wer am Wochenende etwas im Google Store Australien kauft, erhält einen Rabattcode, mit dem das Pixel 6 für 70 australische Dollar weniger gekauft werden kann. Nicht schlecht, aber beim erwarteten hohen Preis des Pixel 6 könnte vielleicht doch noch ein bisschen mehr gehen. Außerdem gibt es mit diversen Gutscheincodes 23 Prozent Rabatt auf Nest Wifi-Hardware, 23 Prozent Rabatt auf den Chromecast (ohne Google TV) sowie 50 Prozent Rabatt auf einen Nest Mini Smart Speaker.









Die Aktionen in Japan

In Japan gilt ebenfalls die Gutschein-Aktion, die den dortigen Käufern einen Rabatt von 5.500 Yen auf das Pixel 6 verspricht. Umgerechnet sind das nur etwas mehr als 42. Bei einem erwarteten 1000 Euro-Smartphones ist das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein und nicht viel mehr als 4 Prozent Rabatt. Man soll ja nicht meckern, aber für den Geburtstag, den hauseigenen Store und DAS neue Smartphone hätte man schon ein wenig mehr raushauen können.

Die Aktionen in Taiwan

In Taiwan können alle Nutzer, die an diesem Wochenende etwas bestellen, einen Rabatt von 1400 Taiwan-Dollar abstauben. Umgerechnet sind das etwa 43 Euro – also so ziemlich der gleiche Rabatt wie in Japan.

Vermutlich wird es hierzulande eine sehr ähnliche Aktion geben. Ich würde auch davon ausgehen, dass man zusätzliche Rabatte auf weitere Hardware oder Pixel-Zubehör erhalten kann. Dennoch empfiehlt es sich vielleicht, diese Geburtstags-Aktion nicht vorschnell zu verwenden. In den vergangenen Jahren gab es auch mal Zubehör für die Smartphones Gratis – etwa einen Chromecast oder vielleicht auch mal die Pixel Buds oder gar einen Pixel Stand. In jedem Fall wäre die Ersparnis höher als die der Rabattaktion.

Sobald die deutschen Aktionen bekannt sind, werden wir euch hier im Blog darüber informieren.

