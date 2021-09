23 Jahre Google: Ein Google-Doodle zum 23. Geburtstag des Unternehmens – so hat alles begonnen & viele Infos

Am heutigen 27. September feiert Google offiziell den 23. Geburtstag und schaltet zu diesem nicht ganz so runden Geburtstag natürlich wieder ein sehr leckeres Doodle. Das Unternehmen hat viele Geburtstage, doch weil man den Start der Suchmaschine als wichtigstes Ereignis sieht, wird jedes Jahr am 27. September gefeiert. Mehr zur Geschichte rund um die Gründung von Google findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Nun blicken wir auf das heutige Doodle.



Das heutige Google-Doodle zum 23. Geburtstag des Unternehmens ist recht schlicht gehalten und zeigt eine einfache Animation, deren Sinn sich mir nicht ganz erschließen will. Wir sehen den Google-Schriftzug, der allem Anschein nach aus einem Kuchen geformt wurde und einen leckeren Schokoladenüberzug inklusive bunter Zuckerstreusel hat. Darunter befindet sich ein zweistöckiger Kuchen mit einer sehr schnell flackernden Kerze sowie einer 23 auf der oberen Seite.

Erst nach einiger Zeit beginnt die Animation, bei der der Kuchen plötzlich zum Leben erweckt. Als Erstes kommen zwei Augen sowie ein Mund am unteren Kuchenrand zum Vorschein, gefolgt von einem plötzlich auftauchenden Arm mit großer Comic-Hand. Nun hebt die Hand die zweite Etage des Kuchens zur Seite und grüßt damit den Nutzer. Es soll darstellen, dass der Kuchen seinen Hut zum Gruß hebt. Sehr nett gemacht, aber irgendwie weder für einen Geburtstag, noch für einen Kuchen und auch nicht für Google passend.

Erst beim überfahren mit dem Cursor sehen wir den Schriftzug “Googles 23. Geburtstag”, der den Besuchern zeigt, aus welchem Anlass die Startseite heute geschmückt ist, die hierzulande bereits seit Freitag jeden Tag ein anderes Doodle anzeigt. Und nun wird es Zeit, den Kuchen anzuschneiden 🙂









Am 27. September 1998 haben die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin den offiziellen Startschuss für die Websuche gegeben, die sich in den folgenden Monaten sehr schnell verbreitet hatte und den damals etablierten Suchmaschinen sehr schnell Konkurrenz gemacht hat. Tatsächlich gegründet wurde das Unternehmen Google Inc. aber schon drei Wochen vorher, am 4. September 1998. Die Domain google.com wurde sogar schon ein Jahr vorher registriert und ist seit 15. September 1997 im Besitz des damals noch gar nicht gegründeten Unternehmens.

Wir haben euch in den letzten Wochen bereits sehr viele Einblicke in die Geschichte des Unternehmens gegeben und eine Reihe von Hintergrundgeschichten veröffentlicht, mit denen jeder Interessierte gute zweieinhalb Jahrzehnte zurückreisen kann. Wer am heutigen Geburtstag damit glänzen möchte, die Herkunft der Bezeichnung “Google” zu kennen, sollte einfach einen Blick in diesen Artikel werfen.

» 23 Jahre Google: Rückblick auf Googles Geschichte, alle wichtigen Daten, historische Aufnahmen & einiges mehr

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren