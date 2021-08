Pixel 5a: Googles neues Smartphone kommt mit bisher größtem Pixel-Akku – Vorstellung schon heute (Bericht)

Google wird in wenigen Tagen das neue Pixel 5a 5G ankündigen, über das bereits viele Details bekannt geworden sind, die in Summe leider nicht für einen positiven Ausblick sprechen. Doch nun gibt es einige neue Informationen, die aufhorchen lassen: Es wird die größte bisher in einem Pixel-Smartphone verwendete Akku-Kapazität geboten und die Vorstellung soll schon heute Nachmittag stattfinden.



Die nächste Generation der Pixel-Smartphones steht in den Startlöchern, denn schon in gut zwei Monaten werden die Pixel 6-Smartphones vorgestellt und schon in dieser Woche soll der Schleier über dem Pixel 5a gelüftet werden. Leider ist das Smartphone für deutsche Nutzer nicht unbedingt interessant, aber dennoch wollen wir euch die folgenden Details nicht vorenthalten, die in Zukunft vielleicht noch eine Rolle spielen könnten:

Neue Details zum Pixel 5a

Das Pixel 5a soll eine Akku-Kapazität von 4.680 mAh aufweisen und hätte damit den größten jemals in einem Pixel-Smartphone verbauten Akku. Das Smartphone soll Heute (17. August) angekündigt werden und wohl am 26. August in den Verkauf gehen – der allerdings, nach allem was bekannt ist, nur über den Google Store abgewickelt wird. Für einen baldigen Verkauf spricht, dass die ersten Repair-Shops ihr Material für das Pixel 5a erhalten haben, das ihr auf den im folgenden Absatz eingebunden Bildern sehen könnt.

Das rüttelt ein klein wenig an der Information, dass die Geräte nur über den Google Store verkauft werden sollen, schließt es aber natürlich nicht aus. Gerade bei selbst verschuldeten Defekten wendet man sich eben an die Reparaturstellen als an den Verkäufer. Wie viele solcher Kits verschickt worden sind bzw. ob das Pixel 5a bei vielen Stellen repariert werden kann, ist nicht bekannt.

















Das Pixel 5a 5G, so die offizielle Bezeichnung, soll dem Pixel 4a 5G sehr ähnlich sein und nur wenige Unterscheide aufweisen: Die Rückseite soll ein klein wenig griffiger als die des Vorgängers sein und der Power-Button wohl etwas geriffelt, sodass dieser leichter zu ertasten oder zu halten ist. Ein wichtiges Detail in der heutigen Zeit: Das Smartphone wird über einen Kopfhöreranschluss verfügen und damit die Klinkenstecker aufnehmen können.

Aus deutscher Sicht fragt man sich vielleicht nur noch, wann die dazu passenden Kopfhörer, die Pixel Buds A in Deutschland auf den Markt kommen. Ein Verkaufsstart schon Heute wäre zu erwarten, wenn da nicht das Detail wäre, dass das Pixel 5a in Deutschland nicht auf den Markt kommt. Die Pixel Buds A hingegen sind in den USA schon seit längerer Zeit im Google Store und bei anderen Händlern erhältlich.

