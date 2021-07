Smartphone-Marktanteile: Xiaomi überholt Apple – ist erstmals weltweit zweitgrößter Smartphone-Hersteller

Der Smartphone-Markt ist schon seit längerer Zeit wieder in Bewegung und schon bald könnte es einen Wechsel an der Spitze geben: Wie die Marktforscher von Canalys nun berichten, konnte Xiaomi im zweiten Quartal dieses Jahres ein extrem starkes Wachstum hinlegen und ist in der Momentaufnahme der weltweit zweitgrößte Smartphone-Hersteller hinter Samsung und noch weit vor Apple. Man könnte sagen, dass Xiaomi Huaweis Platz eingenommen hat.



Der Smartphone-Markt hat holprige Zeiten hinter sich, kann aber schon seit einigen Quartalen wieder ein stabiles und recht starkes Wachstum aufweisen: Im 2. Quartal 2021 wurden weltweit etwa 12 Prozent mehr Smartphones verkauft als im gleichen Quartal des Vorjahres. Aufgrund des Einbruchs im vergangenen Jahr ist das aber keine große Überraschung. Viel überraschender ist hingegen, wie sich das Wachstum auf die größten Hersteller verteilt.

Während Samsung um gut 15 Prozent zulegen konnte und somit knapp über dem Markt wächst, konnte Apple um gerade einmal 1 Prozent im Vorjahresvergleich zulegen und hat somit effektiv Marktanteile verloren. Diese hat sich Xiaomi geschnappt, das ja fast schon traditionell ein sehr starkes Wachstum aufweist und um 83 Prozent mehr Smartphones als im vergangenen Jahr verkaufen konnte. Auch Vivo und Oppo konnten mit 27 bzw. 28 Prozent stark zulegen.

Derzeit ist Xiaomi der weltweit zweitgrößte Smartphone-Hersteller und hat Apple vom zweiten Platz verdrängt. Noch ein solches Quartal und Samsung muss sich erstmals seit vielen Jahren von der Spitze verabschieden. Es scheint fast so, dass Xiaomi nun die Rolle von Huawei eingenommen hat. Mal schauen, wie lange das noch gut geht.

