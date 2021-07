Android 12: Google veröffentlicht zweite dritte Beta für Pixel-Smartphones; behebt einige Probleme (Download)

Google hat erst vor gut zwei Wochen die dritte Android 12 Beta veröffentlicht und nun legt man auf dem Weg zur finalen Version noch einen weiteren Zwischenstopp ein: Vor wenigen Minuten wurde die Android 12 Beta 3.1 veröffentlicht, die man vor die vierte Beta schiebt, um eine Reihe von Problemen zu beheben, die den Testern der dritten Beta keine Freude bereitet haben dürften.



Die zweite dritte Android 12 Beta ist da. Google legt erneut einen Zwischenstopp ein und schiebt etwa in der Mitte zwischen Beta 3 und Beta noch eine weitere Version ein, die einige Probleme behebt und vielleicht auch entdeckte Sicherheitslücken schließt. Es kommt immer wieder vor, dass es auch bei solchen Releases funktionelle Änderungen oder gar Neuerungen gibt, also haltet nach der Installation des Updates die Augen offen, ob ihr Anpassungen entdeckt 🙂

Hier die kurze Liste der behobenen Probleme, die man offiziell im Changelog erwähnt.

If you’re already running a Developer Preview or Beta build, you will automatically receive an over-the-air (OTA) update to Beta 3.1.

This minor update to Android 12 Beta 3 includes stability improvements as well as the following fixes: