Stadia kommt zu Google TV: Die Spieleplattform lässt sich in Kürze auf Chromecast & anderen Geräten nutzen

Google hat sich bei der Spieleplattform Stadia lange Zeit darauf konzentriert, den Funktionsumfang weiter auszubauen, versprochene Features umzusetzen und natürlich viele neue Spiele auf die Plattform zu bringen. Nun soll Stadia endlich in der Breite wachsen und wird schon in wenigen Tagen endlich auf Google TV und weiteren Geräten nutzbar sein.



Stadia soll laut Googles Vorstellungen die Grenzen aufbrechen und das Zocken immer und überall ermöglichen – sofern ein entsprechend ausgestattetes Endgerät zur Verfügung steht. Neben dem Computer und dem Smartphone gehört auch der Fernseher in Verbindung mit einer Spielekonsole zur klassischen Gerätegruppe. Stadia lässt sich schon seit langer Zeit per Cast auf dem Fernseher spielen, doch eine native Unterstützung für Android TV bzw. Google TV hat es lange Zeit nicht gegeben – das wird sich nun ändern.

Ab dem 23. Juni, also in gut zwei Wochen, soll Stadia nativ unter Google TV ausgeführt werden können. Das bedeutet, dass die App der Spieleplattform auf dem Google TV-Gerät wie etwa dem neuen Chromecast ausgeführt wird und das Streaming übernimmt. Um das möglichst bequem umzusetzen und einen großen Nutzerkreis zu erschließen, dürfte man auch die Controller-Einschränkungen lösen und viele weitere Controller ermöglichen – sogar das Smartphone. Die ersten Details zur wachsenden Controller-Unterstützung findet ihr in diesem Artikel









Stadia wird ab dem 23. Juni aber nicht nur den Chromecast mit Google TV unterstützen, sondern auch auf weiteren Geräten zur Verfügung stehen:

Chromecast with Google TV

Hisense® Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia® Shield TV

Nvidia® Shield TV Pro

Onn™ FHD Streaming Stick and UHD Streaming Device

Philips® 8215, 8505, and OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi® MIBOX3 and MIBOX4

Solltet ihr euer Gerät nicht auf dieser Liste finden, soll Stadia dennoch in einem Kompatibilitätsmodus genutzt werden können. Dieser lässt sich in den Einstellungen aktivieren und ermöglicht das Ausführen auf nicht unterstützen Geräten. Etwas Ähnliches bietet man seit langer Zeit für nicht unterstützte Smartphones an.

Der Start von Stadia auf Google TV wurde vor langer Zeit für das erste Halbjahr 2021 angekündigt. Mit dem 23. Juni ist man da schon recht knapp an der Grenze, aber noch im Zeitplan.

