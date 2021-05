May the 4th: Google schenkt Stadia-Abonnenten ein Star Wars-Spiel & Konfetti-Easteregg in der Websuche

Heute ist der 4. Mai, May the 4th oder hierzulande auch bekannt als Star Wars-Tag.

Weil Google eine recht enge Verbindung zu Disney und auch dem Thema Star Wars hat, spielt es natürlich auch heute wieder eine Rolle. Star Wars-Fans dürfen sich heute über ein neues Easteregg in der Google Websuche sowie über ein weiteres kostenloses Stadia-Spiel freuen.



Der 4. Mai ist nicht ganz zufällig zum Star Wars-Tag gewählt worden, denn obwohl niemals ein Film der Reihe an diesem Tag ins Kino kam, gibt es einen eindeutigen Bezug. Es geht um die englische Aussprache des Datums: May the 4th klingt phonetisch der Aussprache “May the Force” sehr ähnlich – und damit ist der Zusammenhang dann auch schon hergestellt. Im Gesamten nennt man den Star Wars-Tag auch “May the Fourth be with you” und hat längst genau so Kult-Charakter erreicht wie die Filme selbst.

Wer in der Google Websuche heute nach “May the 4th”, “Star Wars” oder einem anderen verwandten Begriff sucht, sieht eine nette Animation. Es regnet jede Menge Star Wars-Symbole in Konfetti-Art vom oberen Rand des Displays. Die Animation startet direkt nach dem Laden der Ergebnisseite und verläuft nur ein einziges Mal. Wer es nochmal sehen möchte, muss erneut suchen. Ein weiteres Easteregg ist leider nicht vorhanden – ihr müsst also nicht weiter suchen und auch nicht versuchen, eines der Objekte anzuklicken. Aber vielleicht lässt es sich ja mit der Macht wieder nach oben befördern 🙂

Aber nicht nur Websuche-Nutzer dürfen sich auf einen kleinen Spaß freuen, sondern auch Stadia-Nutzer sind am Star Wars-Tag ganz vorne mit dabei: Ab heute gibt es den Titel STAR WARS Jedi: Fallen Order im Rahmen des Stadia Pro-Abos Gratis dazu. Damit stehen wir dann wieder bei 30 Gratis-Titeln, denn schon vor einigen Tagen hatte Google verkündet, in wenigen Tagen einen weiteren Titel drauflegen zu wollen – es war absehbar, WANN und WAS es sein wird 😉

Der Titel bleibt regulär im Verkauf und kann nur von Stadia Pro-Abonnenten kostenlos gesichert werden. Vielleicht auch wieder ein guter Zeitpunkt, um sich das Stadia Pro-Abo zu holen und die Gratis-Titel mitzunehmen. Ihr könnt es jederzeit wieder kündigen, verliert dann aber den Zugriff auf diese gesicherten Spiele. Aber ein Monat Star Wars-zocken könnte ja auch erst einmal ausreichen, bis dann die nächste interessante Aktion kommt.

