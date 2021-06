Aktionen im Google Store: Pixel 4a, Pixel 4a 5G, & Stadia Starterpaket reduziert + Chromecast jetzt für 29 Euro

Im deutschen Google Store wurden einige Aktionen rund um die Google-Produkte gestartet, die für manch einen interessant sein könnten: Reduziert sind derzeit die Smartphones Pixel 4a (inklusive weiterer Geschenke) und Pixel 4a 5G, beim Stadia Starterpaket spart ihr ganze 40 Euro und der Store hat noch immer Google Home Mini Smart Speaker im Regal liegen. Außerdem gibt es derzeit den Chromecast der 3. Generation für nur 29 Euro.



Der Google Store hat die Preise gesenkt und bietet derzeit einige “ältere” Produkte günstiger an, die in Kürze einen Nachfolger erhalten können oder schon erhalten haben: Das Pixel 5a ersetzt die beiden Smartphones Pixel 4a und Pixel 4a 5G, der Google Home Mini ist mittlerweile der Methusalem unter den Smart Speakern und auch das Stadia Starterpaket könnte bald neu aufgelegt werden.

Aktuelle Aktionen im Google Store

Chromecast-Aktion

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Stadia Starterpaket Gratis

Wer sich in der nächsten Zeit für ein OnePlus-Smartphone entscheidet, kann das Stadia Starterpaket Gratis dazu erhalten. Schaut mal herein, ob es was für euch ist.

