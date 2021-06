Wear OS: Ein Neustart ohne Upgrades? Die Smartwatch-Hersteller können oder wollen Geräte nicht aktualisieren

Viele Nutzer dürften dem Neustart von Wear OS sehr hoffnungsvoll entgegenblicken, denn Googles Smartwatch-Plattform wurde jahrelang vernachlässigt und hat gewaltigen Nachholbedarf. Allerdings zeichnet sich immer mehr ab, dass Bestandsnutzer nicht viel davon haben werden, denn es dürfte wohl kein Upgrade für Smartwatches geben. Das hat nun der zweite Hersteller zwischen den Zeilen bestätigt.



Der Neustart einer weit verbreiteten Plattform ist eine Mammut-Aufgabe, bei der man um unpopuläre Entscheidungen kaum herumkommt: Größtmögliche Abwärts-Kompatibilität beißt sich mit echten Innovationen – das war schon immer so und wird auch bei Wear OS nicht anders sein. Doch weil Google und Samsung bei der neuen Wear-Plattform wohl keinen Stein auf dem anderen lassen und noch nicht einmal vollständig geklärt ist, welches Betriebssystem sich darunter verbirgt, muss man alte Zöpfe abschneiden.

Schon vor einigen Tagen hatte Fossil verkündet, dass es kein Wear-Upgrade geben wird und die Nutzer der eigenen Marke nur durch den Kauf einer neuen Premium-Smartwatch im Herbst in den Genuss der neuen Plattform kommen werden. Nun hat sich mit Mobvoi der nächste größere Hersteller ganz ähnlich geäußert, wenn auch nicht so konkret wie Fossil. Auf Nachfrage hatte der Support in einem Kundenforum zuerst ein Update auf “Wear OS 3.0” für die TicWatch 3 versprochen, doch bei erneutem Bohren wurde dann vollständig zurückgerudert:

Mobvoi are a close partner of Google and have even received investment from them, but there hasn’t been any official confirmation on any update timings from Google as of yet.