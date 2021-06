Chrome für Android: Tabgruppen sorgen für Unmut – Petition fordert optionale Rückkehr zur alten Tab-Ansicht

Google Chrome hat vor einiger Zeit die Tabgruppen eingeführt, die sowohl auf dem Desktop als auch unter Android zur Verfügung stehen und für mehr Übersicht sorgen sollen. Allerdings scheinen viele Nutzer von dieser Umsetzung nicht ganz so begeistert zu sein, denn am Desktop wird es kaum genutzt und für die Umsetzung in der Android-Version gibt es nun sogar eine Art Petition, diese wieder zu entfernen.



Es gab Zeiten, in denen ein Browserfenster nur eine einzige Webseite darstellen konnten – manch einer wird sich erinnern. Irgendwann wurden die Browsertabs eingeführt, die eine echte Offenbarung waren und ein absoluter Standard in allen Browsern sind. Doch auch bei den Tabs wird es irgendwann eng und so setzen die Browserhersteller auf verschiedenste Lösungen, wobei sich Google sehr viel Zeit gelassen und in Chrome die Tabgruppen eingeführt hat. Sowohl am Desktop als auch unter Android. Doch auf dem Smartphone kommt es gar nicht gut an.

In einem Bug Report bei Chromium hat sich nun eine Art Petition gebildet, die entweder die Einstellung der Tabgruppen oder zumindest eine Einstellungsmöglichkeit zum Abschalten fordert. Zu Beginn gab es nämlich einen Flag im Browser, mit dem sich die Tabgruppen deaktivieren ließen, doch diesen hat Google vor einiger Zeit entfernt. Doch damit nicht genug, denn viele Nutzer wünschen sich offenbar das alte Verhalten zurück, in dem die Tabs in einer vertikalen Liste (früher sogar mit schicker Animation) gescrollt wurden. Ich muss sagen, dass ich auch dazu gehöre.

Bisher hat sich Google nicht zu diesem Thema gemeldet, doch eine Einstellungsmöglichkeit oder zumindest ein Flag wären sicherlich sehr nett. Hoffen wir, dass die Entwickler auf dieses Feedback reagieren.

