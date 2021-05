Stadia Starterpaket Gratis: OnePlus-Käufer erhalten nun den Stadia-Controller und Chromecast Ultra geschenkt

Googles Spieleplattform Stadia kann ein paar zusätzliche Spieler sicherlich gut gebrauchen und hat nun eine interessante Aktion für interessierte Nutzer und OnePlus-Fans gestartet: Beim Kauf eines OnePlus-Smartphones erhaltet ihr in den nächsten Wochen ein Stadia Premiere Edition-Starterpaket oben drauf. Dieses beinhaltet nicht den obligatorischen Stadia-Controller, sondern auch einen Chromecast Ultra 4K.



Google und OnePlus können mit einer interessanten Aktion aufwarten, die ohnehin interessierte Käufer eines OnePlus-Smartphones derzeit mitnehmen können: Entscheidet ihr euch im Aktionszeitraum (der nicht näher angegeben ist) für den Kauf eines OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePllus Nord, OnePlus Nord 2, OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro, erhaltet ihr zusätzlich ein Stadia Premiere Edition Starterpaket oben drauf. Dieses enthält den Controller sowie einen Chromecast Ultra 4K.

Teilnahmeberechtigt sind Smartphone-Käufe in Deutschland und einigen weiteren Ländern (nicht AT und CH). Das Starterpaket wird von Google bereitgestellt, sodass ihr offenbar lediglich einen Gutschein erhaltet, der dann eingelöst werden kann – da werden böse Erinnerungen wach, aber in diesem Fall sollte es hoffentlich besser funktionieren. Wer also vor dem Kauf eines OP-Smartphones steht, sollte jetzt zuschlagen und die Aktion mitnehmen – und wenn es nur für den Chromecast Ultra ist.

In Zukunft wird der Stadia-Controller gar nicht mehr unbedingt benötigt, siehe unten verlinkten Artikel, und das Stadia-Paket enthält keine zusätzlichen Probemonate mehr.

