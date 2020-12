Viele neue Google-Produkte stehen vor der Tür: Diese Produkte kommen voraussichtlich im Jahr 2021

Das Jahr 2021 steht vor der Tür und wird uns wieder sehr viele Google-Schlagzeilen bringen, darunter naturgemäß auch eine Reihe von Einstellungen sowie zahlreiche neue Produkte. Normalerweise hält Google die Entwicklung neuer Produkte unter Verschluss und kündigt sie erst kurz vor Erscheinen an. Aber natürlich gibt es die bekannten Produktlinien oder einige bereits angekündigte Produkte, die wir in diesem Artikel einfach einmal zusammenfassen möchte: Das kommt 2021.



In den letzten Tagen haben wir bereits auf die Produkte zurückgeblickt, die 2020 eingestellt wurden oder im Laufe der nächsten zwölf Monate 2021 eingestellt werden. Und wo Produkte eingestellt werden, kommen natürlich auch neue und füllen diese Lücken. Wir zeigen euch, mit welchen Produkten im Jahr 2021 zu rechnen ist. Für langjährige Google-Beobachter wird keine Überraschung darunter sein, denn natürlich kann hier nur über das berichtet werden, das ohnehin bereits bekannt ist.

Android 12

Das Produkt mit der absolut höchsten Sicherheit: Google wird im kommenden Jahr Android 12 auf den Markt bringen – nach bekanntem Zeitplan und zu 99 Prozent auch unter diesem Namen. Von den Kurznamen hat man sich verabschiedet, aber intern wird es dennoch “Android S” sein. In den letzten Wochen gab es bereits sehr viele Informationen rund um das kommende Betriebssystem, das schon im Februar 2021 in der ersten Developer Preview veröffentlicht werden könnte.

Planmäßig wird Android 12 wieder ein gutes halbes Jahr der Vorschauversionen durchlaufen und dann im Spätsommer 2021 auf den Markt kommen.

Fuchsia

Es zeichnet sich ab, dass 2021 endlich das große Jahr von Fuchsia wird. Google hat erst kürzlich erstmals offiziell über das neue Betriebssystem gesprochen, das sehr weit fortgeschritten ist. Alles andere als eine erste Vorschauversion im kommenden Jahr, vermutlich rund um die erwartete (virtuelle) Google I/O im Frühjahr wäre eine Überraschung. Ob im kommenden Jahr auch mit einem finalen Release zu rechnen ist, lässt sich schwer sagen.

Android Automotive

Android Automotive ist nach langer Zeit im Sommer dieses Jahres gestartet, allerdings in nur einem einzigen Fahrzeug, das noch dazu nicht unbedingt in den Mainstream-Bereich gehört: Der Polestar 2. Doch im nächsten Jahr steht der breite Rollout an, viele Hersteller steigen ein und bringen Fahrzeuge auf den Markt, die eine hohe Verbreitung haben werden. Der echte Start ist also erst im kommenden Jahr und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Google Chat für Privatnutzer

Google Chat, das bisher nur innerhalb von Google Workspace zur Verfügung steht, wird im kommenden Jahr auch für Privatnutzer starten und mit ziemlicher Sicherheit endgültig Hangouts ablösen, das dann schlussendlich eingestellt wird.

Das neue Google Pay

Kürzlich ist das neue Google Pay gestartet, allerdings nur in den USA und mit zahlreichen Zusatzprodukten. Ob alle neuen Produkte auch nach Europa kommen, lässt sich schwer sagen (eher unwahrscheinlich), aber das neue Google Pay wird im kommenden Jahr auch hierzulande gestartet werden.

Google VPN

Im Rahmen der großen Speicherplatz-Anpassungen vor einigen Wochen hat Google den Start eines eigenen VPN-Dienstes unter dem Dach von Google One angekündigt. Dieser steht bisher nur US-Nutzern zur Verfügung, dürfte aber mit ziemlicher Sicherheit im Laufe der nächsten Monate auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern starten.

Google TV

Die Smart TV-Plattform Android TV hat kürzlich einen Neustart mit dem neuen Chromecast spendiert bekommen, der gleichzeitig die neue Google TV-Oberfläche im Gepäck hat. Diese ist bisher allerdings nur in den USA nutzbar, soll aber im Frühjahr 2021 auch hierzulande für alle Nutzer ausgerollt werden.

Pixel 5a

Schauen wir auf die Hardware: Nach dem großen Erfolg der beiden Smartphones Pixel 3a und Pixel 4a wäre es eine große Überraschung, wenn es im Jahr 2021 kein Pixel 5a gäbe. Derzeit gibt es zwar noch keinerlei handfeste Informationen abseits einer etwas älteren Roadmap, aber ein weiteres Budget-Smartphone für das Jahr 2021 gilt dennoch als gesetzt.

Pixel 6

Was folgt auf Pixel, Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 und dem neuen Pixel 5? Natürlich das Pixel 6. Google hat mehrfach bestätigt, trotz aller Probleme an der Pixel-Linie festhalten zu wollen und so gilt es als gesetzt, dass wir im Herbst 2021 mit einem Pixel 6 rechnen können. Für Details ist es noch viel zu früh, aber allgemein wird erwartet, dass man wieder mehr in den experimentellen Bereich eines Pixel 4 gehen wird, statt auf einen Sicherheitsrelease ala Pixel 5 zu setzen.

