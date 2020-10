Google One: Neues VPN-Produkt kommt – Abonnenten können das Google VPN auf dem Smartphone aktivieren

Die Abo-Plattform Google One bietet zahlenden Nutzern eine Reihe von Vorteilen, die über das reine Speicherplatzangebot hinausgehen – und nun kommt ein weiterer dazu: Wie Google nun angekündigt hat, erhalten die Abonnenten des größten Speicherplatz-Kontingents in Zukunft die Möglichkeit, ein VPN für das Smartphone zu aktivieren und somit nach eigenen Angaben sicherer im Web unterwegs zu sein.



Google One bietet je nach gebuchtem Kontingent eine Reihe von Vorteilen, zu denen natürlich hauptsächlich der zusätzliche Speicherplatz für Google Drive, Google Fotos und GMail gehören. Zusätzlich kann man je nach Stufe einen Rabatt im Google Store erhalten, erhält 24/7 Support und je nach Region einige Vergünstigungen oder sogar Geschenke in Form von Smart Speakern. Glaubt man den aktuellen Leaks, kommt schon bald auch ein Stadia-Abo dazu. Erst einmal gibt es aber einen weiteren Vorteil.

Die Abonnenten des 2 Terabyte-Kontingents dürfen sich in Zukunft über ein kostenloses Google-VPN freuen, das direkt in der Google One-App auf dem Smartphone aktiviert und über diese eingerichtet werden kann. Vorerst wird es das allerdings nur für US-Nutzer geben, während sich alle anderen Nutzer noch einige Monate gedulden müssen. Die Rede ist davon, dass es “in den nächsten Monaten” auch in anderen Regionen angeboten werden soll, die aber nicht aufgelistet werden. Zukünftig soll es auch auf dem Desktop nutzbar sein.









Das neue VPN ist meiner Meinung nach ein sehr attraktiver Vorteil, der Google One doch deutlich aufwertet – auch wenn es grundsätzlich erst einmal nichts mit dem eigentlichen One-Kernbereich zu tun hat. Es ist genau das, was ich schon vor einigen Monaten angesprochen hatte: Google One muss attraktiver werden und sollte einige weitere Vorteile oder Abo-Dienste unter das gleiche Dach bringen – optional dann vielleicht auch zu einem höheren Paketpreis.

Und weil man gerade dabei ist, erhalten die Abonnenten des 2 TB-Pakets zusätzlich den Gold-Status bei Google Play Points. Beide Vorteile gibt es nur für die 2 TB-Abonnenten, während alle darunter keinen zusätzlichen Vorteil erhalten werden.

