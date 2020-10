Google One: Zahlende Abonnenten erhalten Gold-Status bei den Google Play Points und Zugriff auf neues VPN

Neue Vorteile für die Abo-Plattform Google One: Gestern hat Google angekündigt, dass sich zahlende Abonnenten der etwas größeren Pakete darüber freuen, in Zukunft in den Genuss eines kostenlosen VPN zu kommen und nun gibt es noch einen weiteren Vorteil, der bisher nicht separat angekündigt worden ist: Ab 2 Terabyte Speicherplatz-Paket gibt es zusätzlich den Gold-Status bei den Google Play Points.



Die Nutzer der Abo-Plattform Google One sind gewissermaßen die VIP-Nutzer, denn sie erhalten nicht nur zusätzlichen Speicherplatz, sondern auch Vorteile im Google Store, zusätzliche Rabatte und Aktionen und natürlich auch das neue VPN. Und nun kommt noch ein weiterer Vorteil dazu, der gerade fleißigen Käufern und Nutzern des Play Store zugutekommt: Es gibt den Gold-Status bei den Google Play Points direkt oben drauf.

Die Google Play Points wurden erst kürzlich eingeführt und bieten die Möglichkeit, Punkte zu sammeln und Prämien durch Kauf von Play Store-Inhalten zu erwerben. Mit dem Gold-Status erhöht sich der Punktestand pro ausgegebenem Euro – auch das kann sich also lohnen. Google One-Nutzer dürfen sich aber erst ab dem Paket von 2 Terabyte Speicherplatz über diesen zusätzlichen Vorteil freuen.

