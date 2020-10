Google One: Abonnenten erhalten wohl schon bald kostenlose Probemonate für die Spieleplattform Stadia

Die Abo-Plattform Google One bietet den zahlenden Nutzern zusätzlichen Speicherplatz für Google Fotos, Google Drive und GMail sowie je nach Aktion einige weitere Vorteile. Schon bald dürfte es einen weiteren Vorteil geben, der genau in die Kerbe schlägt, die erst kürzlich angesprochen wurde – die Verknüpfung vieler weiterer Dienste. Wer Google One abonniert hat, darf sich schon bald über ein mehrmonatiges Probe-Abo für die Spieleplattform Stadia freuen.



Google One bietet Nutzern einige Vorteile vom Store-Rabatt bis zu Aktionen auf Hotelbuchungen, doch wirklich tief in das aktuelle Google-Ökosystem ist es bisher nicht integriert. Das könnte sich immerhin in Richtung Stadia bald ändern, denn ein Teardown der App zur Spieleplattform zeigt, dass man Google One-Nutzern schon bald einen kostenlosen Testzeitraum anbieten möchte. Konkret ist in der App folgender String zu finden:

Das bestätigt nun die Tatsache, verrät aber nichts über die Dauer des Testzeitraums. Weil Stadia Pro ohnehin im ersten Monat kostenlos ausprobiert werden kann, wird es sich hier wohl um zwei bis drei Monate handeln. Gut möglich, dass dieser Zeitraum von der Google One-Stufe abhängig ist, sich Aktionsweise oder vielleicht auch regional unterscheiden kann. Genauso ist es möglich, dass der exakte Zeitraum bisher intern noch nicht festgelegt worden ist.

Wir dürfen gespannt sein, ob Google One-Abonnenten zukünftig noch von weiteren Vorteilen profitieren können. An Abo-Diensten mangelt es Google bekanntlich nicht.

