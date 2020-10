Smart Speaker fast Gratis: Google startet Partnerschaft mit Thalia – Hörbuch und Smart Speaker für 59 Euro

Gerade erst haben Google und Amazon im großen Umfang Smart Speaker verschenkt, da startet Google schon die nächste Aktion für alle interessierten Nutzer in Deutschland und Österreich: In Partnerschaft mit der Buchkette Thalia gibt es nun ein Paket bestehend aus einem Google Nest Mini Smart Speaker sowie einem 6-monatigen Hörbuch-Abo. Rein rechnerisch gibt es den Smart Speaker in diesem Paket wieder Gratis.



Viele Menschen verwenden ihre Smart Speaker nicht nur zum Musikhören, Fragen beantworten oder zur Smart Home-Steuerung, sondern auch zum Abspielen von Hörbüchern – vielleicht zukünftig aus dem Portfolio von Thalia. Google hat eine Partnerschaft mit dem Buchhändler bekannt gegeben, die ein Paket bestehend aus einem Google Nest Mini Smart Speaker sowie einem 6-monatigen Hörbuch-Abo hervorgebracht hat. Dieses Paket ist seit gestern in allen Thalia-Filialen in Deutschland und Österreich erhältlich.

Ihr zahlt für das Paket 59 Euro, das Thalia Hörbuch-Abo kostet normalerweise 9,95 Euro pro Monat. Mit einem kleinen Rest erhaltet ihr den Smart Speaker also rein rechnerisch nahezu Gratis. Natürlich muss man noch den Aktionsvorteil abziehen, den normalerweise gewährten Probemonat und irgendwann ist es dann doch nicht mehr so, wie man es suggeriert. Und weil Google gegen Amazons große Plattform antreten muss, scheint Thalia hierzulande wohl der beste Partner zu sein.

[Google-Deutschland-Blog]

