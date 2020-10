Stadia: Star Wars & Pac-Man kommen – Google kündigt viele neue Titel für die Spieleplattform an (Videos)

Es wird eine spannende Woche rund um Googles Spieleplattform Stadia: Schon vor einigen Tagen haben sich in einem Teaser einige neue Spiele gezeigt, die in den nächsten Tagen oder Wochen für alle Nutzer zur Verfügung stehen werden – und nun wurden die ersten drei Titel angekündigt – darunter gleich so große Marken wie Star Wars sowie Pac-Man. Außerdem ein neuer Exklusivtitel.



Google legt wieder bei Stadia nach und bringt drei neue Spiele auf die Spieleplattform, die im Rahmen der “Good Stuff”-Woche angekündigt worden sind. In den nächsten drei Tagen sollen weitere Ankündigungen folgen, die noch mehr Spiele bereithalten – man darf also gespannt sein, was da noch so kommen wird. Hier ein Blick auf die ersten drei Spiele, die nun angekündigt worden sind. Leider sind Pac-Man und das Star Wars-Spiel erst in einigen Wochen vollständig verfügbar.

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Gibt es einen größeren Spieleklassiker als Pac-Man? Natürlich sind Pong, Asteroids & Co. vielleicht eine Stufe nostalgischer, sind auf einer modernen Spieleplattform aber eher undenkbar. Wer möchte, kann ab sofort eine Demo des Spiels zocken, dessen Vollversion bei Stadia bereits bestellt, aber erst ab dem 24. November gezockt werden kann. Ihr müsst euch also noch einen Monat mit der Demo anfreunden, bevor es dann an den vollen Titel gehen kann.









Star Wars: Jedi: Fallen Order

Star Wars kommt zu Stadia und obiger Titel macht den Anfang. Der Titel wird allerdings ebenfalls erst ab dem 24. November zur Verfügung stehen.

Hello Engineer

Hello Engineer setzt die erfolgreiche Hello Neighbour-Serie fort und wird ab Anfang 2021 (!) für einige Zeit exklusiv bei Stadia zur Verfügung stehen.

[Stadia Community]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren