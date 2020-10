Amazon Prime Day Deal! Echo Dot Smart Speaker und sechs Monate Amazon Music Unlimited für 19,49 Euro

Zum heutigen Amazon Prime Day hat der Onlinehändler ein ganz besonderes Angebot geschnürt, das man sich nicht entgehen lassen sollte: Nur heute und morgen könnt ihr euch den Amazon Echo Dot Smart Speaker der dritten Generation inklusive sechs Monate Amazon Music Unlimited für 19,49 Euro sichern. Es ist aber längst nicht das einzige starke Angebot rund um den Prime Day.



Wir haben euch bereits alle Prime Day-Angebote für Google-Nutzer gezeigt, aber jetzt kommt noch einmal ein ganz Besonderes dazu, dass man sich bei Interesse nicht entgehen lassen sollte: Ihr erhaltet den Amazon Echo Dot Smart Speaker der dritten Generation für 19,49 Euro – was für sich schon ein extremer Rabatt ist und in jüngster Zeit nicht ganz so häufig angeboten wurde. Aber weil es sich um einen Lautsprecher handelt, legt Amazon auch die Musik oben drauf.

Zusätzlich Echo Dot Smart Speaker gibt es sechs Monate Amazon Music Unlimited, das allein schon 9,99 Euro pro Monat kostet (bzw. für Prime-Nutzer 7,99 Euro pro Monat). Rechnerisch verschenkt Amazon den Smart Speaker und als Nutzer hat man den Preis schon nach zwei Monaten Musikgenuss wieder raus. Das Angebot richtet sich allerdings nur an die Nutzer, die bisher kein Amazon Music-Abo abgeschlossen hatten.

Schaut einfach einmal nach, ob ihr es nutzen könnt:

» Amazon Echo Dot Smart Speaker + 6 Monate Amazon Music Unlimited

» Amazon Prime Day 2020: Das sind die besten Aktionen für Google-Nutzer; Echo, Fire, TV & mehr stark reduziert

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren