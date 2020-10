Amazon Prime Day 2020: Das sind die besten Aktionen für Google-Nutzer; Echo, Fire, TV & mehr stark reduziert

Es ist Amazon Prime Day, der zwar auch in diesem Jahr über zwei Tage gestreckt wird, aber dennoch seinen Namen behalten hat. Auch in diesem Jahr hat der Onlinehändler die Preise für zahlreiche smarte Produkte der eigenen Marken Echo, Fire und Fire TV gesenkt, die zum Teil wirklich zu lange nicht mehr erhältlichen Knallerpreisen verkauft werden. Wir zeigen euch alle Angebote und verlinken auf die Erklärungen zur Installation der Google-Produkte.



Der Amazon Prime Day wurde in diesem Jahr weit verschoben und fast sah es so aus, als wenn die Shopping-Feiertage in diesem Jahr ganz ausfallen werden – aber das ist nicht der Fall. Ab sofort gibt es eine Flut an Angeboten, zu denen auch die echo Smart Speaker, Smart Displays sowie natürlich die Fire TV-Produkte und die Fire-Tablets gehören. So erhaltet ihr den Echo Dot nun schon für unter 20 Euro. Schaut euch einfach die unten in diesem Artikel eingebundene Liste an.

Der Artikel wird im Laufe des Tages mehrfach aktualisiert. Schaut immer wieder für weitere interessante Aktionen herein.

Abo-Aktionen rund um den Prime Day

Echo Smart Speaker & Smart Displays

» Amazon Echo Smart Speaker: So lässt sich der Google Assistant auf den Smart Speakern installieren (Video)









Fire TV-Geräte

Amazon Fire TV Stick für 29,24 Euro statt 58,48 Euro

für 29,24 Euro statt 58,48 Euro Amazon Fire TV Cube für 68,23 Euro statt 121 Euro

» Amazon Fire TV Stick: So lassen sich sehr viele Android-Apps per Sideload auf dem Stick installieren (Video)

Fire-Tablets

» Amazon Fire Tablets: So lassen sich der Google Play Store und die Google-Apps auf den Tablets installieren

Letzte Aktualisierung am 12.10.2020 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Die neuen Echo-Produkte sind bisher noch nicht reduziert, aber das könnte sich im Laufe der beiden Prime Day-Tage noch ändern. Es ist aber auch möglich, dass die neuen Produkte erst zum Black Friday / Cyber Monday-Wochenende erstmals stark reduziert werden. Und weil es an dieser Stelle nicht fehlen darf, zeigen wir euch im folgenden Artikel natürlich noch einmal ausführlich eine Übersicht, wie sich die Google-Dienste auf den Amazon-Geräten installieren lassen.

» Amazon Prime Day: So lassen sich die Google-Produkte auf den Amazon-Geräten installieren (Echo, Fire & TV)

