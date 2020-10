Android Auto: Kostenloses Streaming eigener Musik – YouTube Music streamt nun auch ohne Premium-Abo

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Infotainment-Plattform Android Auto, die gerne ihre eigenen Songs im Auto hören: Nach der Einstellung von Google Play Music rückt YouTube Music an dessen Stelle und schaltet nun ein Feature frei, das in den letzten Tagen auch auf vielen anderen Plattformen endlich ermöglicht wurde: Das kostenlos verfügbare Streaming der selbst hochgeladenen Musik.



Durch die Einstellung von Google Play Music rutscht die “neue” Streamingplattform YouTube Music an dessen Stelle und hat in den letzten Monaten große Sprünge gemacht, um den größten Teil des Funktionsumfangs zu ermöglichen. Eine große Baustelle war das Streaming der selbst hochgeladenen Songs, denn das wurde trotz eigener Sammlung nur den Premium-Abonnenten angeboten – bis jetzt. Nachdem es auf anderen Plattformen bereits freigeschaltet wurde, ist es nun auch in Android Auto angekommen.

Ab sofort haben alle Nutzer von YouTube Music die Möglichkeit, ihre selbst hochgeladenen Songs ohne YouTube Premium-Abo direkt in Android Auto zu streamen. Einige Nutzer hatten dieses Feature wohl schon seit längerer Zeit, es ist gut möglich, dass es sich dabei um ehemalige Abonnenten oder aktive Play Music-Abonnenten handelte. Der Rollout für die breite Masse hat jedenfalls erst jetzt begonnen und das Feature sollte nun allen Nutzern zur Verfügung stehen.

In den letzten Wochen wurde das kostenlose Streaming der eigenen Songs bereits für Android TV, auf Smart Speaker und zum Offline-Download für alle Nutzer freigeschaltet.

