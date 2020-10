Android TV: YouTube Music ermöglicht nun Zugriff auf eigene Uploads & erhält neue Oberfläche (Screenshots)

Google hat den Neustart von Android TV eingeläutet, das mit Google TV eine runderneuerte Oberfläche enthält, von der sich langfristig wohl auch die Google-Apps inspirieren lassen werden. Nun wird ein sehr nützliches Update für YouTube Music ausgerollt, das den Zugriff auf die eigenen Medien über den Smart TV ermöglicht und viele kleine Design-Verbesserungen im Gepäck hat.



YouTube Music für Android TV wird mit der bevorstehenden Einstellung von Google Play Music zum Standard auf den smarten Fernsehern und erhält nun ebenfalls einige Verbesserungen, um auf den endgültigen Übergang vorbereitet zu sein. Als erstes gehört dazu eine neue Reihe mit Verknüpfungen für den Zugriff auf die eigenen Medien. Dazu gehören die selbst hochgeladenen Songs so wie die eigenen Playlisten und Favoriten.

Der Zugriff auf die selbst hochgeladenen Songs ist erstmals über den Smart TV möglich, was für viele Nutzer wohl ein Killer-Feature sein dürfte. Außerdem gibt es neue Oberflächen für den Player sowie eine angepasste Darstellung, die die zum Smartphone doch sehr unterschiedlichen Platzverhältnisse auf dem großen Display berücksichtigt.

Enjoy your music library: Easily access your saved playlists and liked songs in your library, right in the YouTube Music tab within your YouTube app on your TV.

Easily access your saved playlists and liked songs in your library, right in the YouTube Music tab within your YouTube app on your TV. Find the music you love: Updated visuals to showcase album and playlist artwork in their best form, making it easy to find the music you love.









Access your uploads: Upload songs to your YouTube Music library from your computer, and access them on the big screen.

Upload songs to your YouTube Music library from your computer, and access them on the big screen. Listen and look on TVs: A new playback interface now includes information like the song and artist name, and a progress bar as music plays.

A new playback interface now includes information like the song and artist name, and a progress bar as music plays. Explore tunes on your home screen: On devices with the Android TV home screen, you’ll see an all new YouTube Music row to help you find your next song – from old classics to new hits.

Wenn ihr bereits das neue Android TV mit der Google TV-Oberfläche einsetzt, was hierzulande wohl eher nicht der Fall ist, gibt es nun außerdem eine neue YouTube Music-Reihe mit Empfehlungen, die direkt an die jeweilige Stelle in die App führen. Damit wird die Musik ähnlich integriert wie der Zugriff auf Filme und Serien. Das Update für die YouTube Music-App wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und kommt mit den In-App-Verbesserungen bei allen Nutzern der TV-Plattform an.

[YouTube-Blog]

