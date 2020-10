Amazon Prime Day: Echo Dot Smart Speaker ab 20 Euro, Smart Displays stark reduziert & viele weitere Aktionen

Heute Nacht fällt der Startschuss für den Amazon Prime Day, der wieder zwei Tage voller Angebote verspricht – aber darauf müssen Fans smarter Geräte gar nicht warten. Schon jetzt, seit 12:00 Uhr Mittagszeit, sind unter anderem die Echo Smart Speaker sowie Smart Displays stark reduziert. Die Rabatte auf die Hardware sind sehr hoch, aber auch in anderen Bereichen lässt sich bereits im Vorfeld des Amazon Prime Day sehr viel Geld sparen.



Der Amazon Prime Day wurde in diesem Jahr weit verschoben und fast sah es so aus, als wenn die Shopping-Feiertage in diesem Jahr ganz ausfallen werden – aber das ist nicht der Fall. Amazon hat nun schon im Vorfeld seit Heute 12:00 Uhr die Echo Smart Speaker und Smart Displays stark reduziert. So erhaltet ihr den Echo Dot nun schon für unter 20 Euro. Schaut euch einfach die unten in diesem Artikel eingebundene Liste an.

Weitere Aktionen rund um Prime Day

Letzte Aktualisierung am 12.10.2020 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Die neuen Echo-Produkte sind bisher noch nicht reduziert, aber das könnte sich im Laufe der beiden Prime Day-Tage noch ändern. Es ist aber auch möglich, dass die neuen Produkte erst zum Black Friday / Cyber Monday-Wochenende erstmals stark reduziert werden. Und weil es an dieser Stelle nicht fehlen darf, zeigen wir euch im folgenden Artikel natürlich noch einmal ausführlich eine Übersicht, wie sich die Google-Dienste auf den Amazon-Geräten installieren lassen.

» Amazon Prime Day: So lassen sich die Google-Produkte auf den Amazon-Geräten installieren (Echo, Fire & TV)

