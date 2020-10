Der Google Assistant lässt sich von vielen Menschen jederzeit per Sprachbefehl aktivieren und steht anschließend auf dem Smartphone, der Smartwatch oder auch dem Smart Speaker zur Verfügung. Gerade Smart Speaker-Nutzer dürften den Assistenten wohl sehr rege nutzen und täglich zahlreiche Befehle abgeben. Heute zeigen wir euch anlässlich des neuen Inkognito Modus, wie ihr alle Sprachbefehle an den Google Assistant abrufen, erneut anhören und bei Bedarf auch löschen könnt.



Google und viele andere Anbieter von Sprachassistenten haben in den vergangenen Jahren an der Qualitätsschraube gedreht und die Erkennung der Sprachbefehle immer weiter verbessert. Um das zu ermöglichen, wurden viele Sprachbefehle von Mitarbeitern der Unternehmen abgehört und analysiert, um die Erkennung zu bewerten, Fehlerkennungen zu melden oder einfach eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Das hat für viel Kritik gesorgt, doch grundsätzlich wird sich daran wohl nichts ändern.

Google hat vor wenigen Tagen den neuen Inkognito Modus für den Google Assistant angekündigt, mit dem es allen Nutzern schon bald möglich sein soll, den Assistenten ohne Protokollierung zu verwenden. Das bedeutet natürlich auch, dass normalerweise alle Sprachbefehle aufgezeichnet und gespeichert werden. Vielen Nutzern dürfte das bekannt sein, vor allem nach den Skandalen in den letzten zwei Jahren, aber dass man sie auch selbst abrufen kann, ist nur wenigen bekannt.

Damit die Sprachbefehle überhaupt ausgewertet werden können, müssen sie abseits der Pixel-Smartphones an die Google-Server gesendet und dort analysiert werden. Das geschieht vollautomatisch und so schnell, dass man es als Nutzer normalerweise nicht bemerkt. Und dort bleiben alle Aufzeichnungen dann auch standardmäßig dauerhaft gespeichert. Alle jemals abgesetzten Sprachbefehle sind im Google-Konto inklusive einiger Zusatzdetails gespeichert, die sogar die jeweilige Antwort des Assistenten enthalten.

In der Übersicht aller Sprachbefehle findet ihr den erkannten Befehl inklusive eurer Sprachaufzeichnung, die direkt im Browser abgespielt werden kann. Zusätzlich seht ihr das Datum, die Uhrzeit und in den Details auch die App bzw. das Gerät, das diesen Befehl entgegengenommen und beantwortet hat. Außerdem ist zu sehen, ob die Aufzeichnung über den Befehl “Hey Google”, also dem Hotword, oder über einen Knopfdruck gestartet wurde.









So ruft ihr alle eure Sprachbefehle wieder auf

Wer sich für diese Daten interessiert, findet sie entweder im Web oder auch auf dem Smartphone in der Google-App. Dazu müsst ihr folgende Schritte durchführen:

Öffnet die Einstellungen der Google-App und wählt die Kategorie Google Assistant Wählt nun Meine Daten bei Assistant Scrollt die Liste mit den letzten Ansagen nach unten und wählt den Button Assistant-Aktivitäten Dort ist nun die beschriebene Auflistung mit allen Sprachbefehlen zu finden

Im Webbrowser geht das etwas leichter, denn dort lässt sich der Bereich natürlich per Direktlink aufrufen.

Neben der Abfrage all dieser Informationen habt ihr außerdem die Möglichkeit, einzelne Befehle aus diesem Verlauf zu löschen oder auch alle Sprachbefehle eines gesamten Tages zu löschen. Weil kein anderer Nutzer darauf Zugriff hat und die Stimme ohnehin bereits ausgewertet wurde, hat das Löschen aber keine großen Auswirkungen und ist daher nach aktuellem Stand auch nicht unbedingt sinnvoll – gerade bei älteren Aufzeichnungen.

Die Liste kann sehr interessant sein, wenn man den Verdacht hat, dass der Google Assistant sich öfter mal angesprochen fühlt und eine Aufzeichnung startet. Sollte dies der Fall sein, würdet ihr es in dieser Auflistung finden.

