RIP Google Play Music: Google hat der Musikplattform endgültig den Stecker gezogen – YouTube Music ist da

Es wurde mit sehr langem Vorlauf angekündigt und nun hat Google Fakten geschaffen: Google Play Music wurde endgültig der Stecker gezogen und lässt sich seit wenigen Stunden nicht mehr nutzen – sowohl im Web als auch mit der Android-App. Stattdessen werden alle Nutzer nun gebeten, ihren Musikgenuss bei YouTube Music fortzusetzen und gegebenenfalls alle ihre Songs und Playlisten zur neuen Plattform zu übertragen.



Google hatte es bereits im Frühjahr 2018 (!) angekündigt: Google Play Music wird eingestellt und langfristig durch YouTube Music ersetzt. Bis es soweit ist, sollten alle wichtigen Features von Google Play Music auf die neue Plattform übertragen worden sein. Lange Zeit sah es so aus, als wenn man sich von diesem Plan schon wieder verabschiedet hätte – was den Fans von Google Play Music Hoffnung gab. Doch in den letzten Monaten wurde eine echte Feature-Rakete bei YouTube Music gezündet. Und damit ist das Ende von Google Play Music besiegelt.

Öffnet ihr die Android-App oder die Web-App von Google Play Music, werdet ihr von der Meldung begrüßt, dass Google Play Music nicht mehr zur Verfügung steht und stattdessen alle Daten zu YouTube Music übertragen werden können. Außerdem werden alle Nutzer darüber informiert, dass sie sich mit der Übertragung oder dem Download nicht zu viel Zeit lassen sollten, denn schon bald werden die Daten vollständig gelöscht.









Um Google Play Music ist es wirklich sehr Schade, denn gerade in den ersten Jahren hatte die Plattform ein Alleinstellungsmerkmal (soweit mir bekannt), dass die Nutzerscharen angezogen hat: Jeder Nutzer konnte seine Musiksammlung (bis zu 50.000 Dateien) hochladen und diese auf allen Plattformen abspielen und später auch streamen. Zu Beginn gab es weder einen Shop noch ein Abo. Es war ein reiner Cloudhoster für Musik – kostenlos.

Diese Zeiten sind lange vorbei und YouTube Music bietet den gleichen Funktionsumfang, stellt aber das Premium-Abo in den Mittelpunkt. Viele können sich dennoch mit dem Nachfolger nicht anfreunden. Vielleicht auch mit der Vorahnung im Hinterkopf, dass YouTube Music Google-typisch nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Ob die neue Plattform so lange leben wird, wie Google Play Music bleibt abzuwarten. Gestartet wurde sie zwar bereits 2015, aber richtig abheben wird sie erst jetzt.

Und damit ist es das nächste Play-Produkt, das verschwindet.

