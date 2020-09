YouTube Music: Suche nach Songtext -die Suchfunktion der Streamingplattform kennt und findet viele Lyrics

Google befindet sich gerade in der letzten Phase des Übergangs zwischen Google Play Music und YouTube Music, die in wenigen Wochen mit der Einstellung der alten Plattform enden wird. Auch wenig wechselwillige Nutzer müssen sich nun langsam mit der neuen Plattform anfreunden, die ein starkes Feature bietet, das vielen Nutzern vermutlich gar nicht bekannt ist: Eine Songtext-Suche.



YouTube Music hatte noch nie viele Fans, doch aufgrund des sehr aggressiven Marketings und der Einstellung von Google Play Music konnte die Musikplattform in den letzten Monaten stark wachsende Nutzerzahlen vorweisen. Die Entwickler legen aber auch in puncto Funktionsumfang immer weiter nach und haben gerade erst eine Möglichkeit eingeführt, Songtexte im Player anzuzeigen – und nun können diese auch für die Suchfunktion verwendet werden.

In der Suchleiste können nun einfach Fragmente aus Songtexten eingegeben werden, die von YouTube Music in meinen Tests zu 100 Prozent korrekt zugeordnet wurden und den dazu passenden Song geliefert haben. Eine sehr praktische Funktion, die beim Finden von unbekannten Songs helfen kann, die man vielleicht nur einmal im Radio gehört hat. Leider zeigt die Ergebnisliste keinen vollen Songtext bzw. den Auszug an, aber wer sich an mehr als 4-5 Wörter korrekt erinnern kann und nicht gerade eine generische Zeile im Gedächtnis gespeichert hat, dürfte damit Erfolg haben.

Probiert es einfach einmal aus, funktioniert sowohl im Web als auch mit der Smartphone-App.

