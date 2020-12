Der große Google-Friedhof bekommt Zuwachs: Diese Google-Produkte werden im Jahr 2021 eingestellt

Google hat in den letzten zwölf Monaten nicht nur einige neue Produkte vorgestellt, sondern auch zahlreiche Produkte und Geräte eingestellt, von denen sich die Nutzer verabschieden mussten. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass es 2021 genauso weitergehen wird und schon jetzt sind einige Produkte bekannt, die im Laufe der kommenden zwölf Monate eingestellt werden. Ein kleiner Ausblick auf das, was gehen muss.



Eine ganze Reihe von Google-Produkten wurde bereits eingestellt, einiges hat aber noch eine Schonfrist bis 2021 oder vielleicht auch darüber hinaus – so genau weiß man es bei einigen nicht – erhalten. In diesem Artikel fassen wir die Produkte zusammen, deren Einstellung entweder bereits verkündet wurde oder zum Teil so offensichtlich ist und geschlussfolgert werden kann, dass es an dieser Stelle nicht fehlen darf.

Google Cloud Print

Wenn ihr das lest, ist es schon Zeit zum Abschied nehmen. Google Cloud Print wird am 31. Dezember 2020 bzw. im Laufe des 1. Januar 2021 eingestellt. Dabei handelt(e) es sich um eine Plattform, mit der sich Druckaufträge über die Cloud an lokale Drucker weiterleiten ließen, sodass praktisch von überall auf der Welt an einem beliebigen Gerät gedruckt werden konnte, sofern ihr Zugriff auf den Drucker hattet.

Es gibt einige Alternativen, aber den vollständigen Funktionsumfang oder die in vielen Druckern fest verbaute Cloud Print-Unterstützung erhält man leider ohne die Nutzung eines Business-Produkts nicht zurück.

Poly

Google zieht der 3D-Plattform Poly den Stecker. Diese wird am 30. Juni 2021 endgültig eingestellt und wird alle zuvor hochgeladenen Modelle löschen. Bei der Plattform handelte es sich um einen Katalog von 3D-Modellen, die über diverse Schnittstellen verwendet oder auch heruntergeladen werden konnten. Wirklich schade drum, auch wenn es nach der anfänglichen Euphorie leider nur sehr langsam weitergegangen ist.

Google App Maker

Der Google App Maker ist ein Teil der G Suite und ermöglichte es seit langer Zeit, kleine Apps auf dieser nun in Workspace umbenannten Plattform zu erstellen. Die Einstellung wurde schon vor langer Zeit verkündet, seit April 2020 lassen sich keine neuen Apps mehr erstellen und am 15. Januar 2021 zieht man nun endgültig den Stecker. Die Daten sollen angeblich nicht gelöscht werden.

Google Hangouts

Rein vom Gefühl wird Hangouts seit mindestens fünf Jahren immer wieder eingestellt und tatsächlich wurde der Messenger bis zuletzt immer stärker totgeritten. Der Zombie-Messenger wird im Jahr 2021 vermutlich sein endgültiges Ende finden: Die Business-Variante wurde in diesem Jahr in Google Chat und Google Meet umbenannt und obwohl der Messenger im Privatbereich den Nachfolger Google Allo überlebt hat, wird es den Release von Google Chat im Jahr 2021 wohl nicht mehr überstehen. Aber ob Hangouts nun eingestellt wird oder nicht, einen großen Unterschied macht das eigentlich nicht mehr…

Google Duo

Google Duo ist mit großen Ambitionen gestartet, hat auf halbem Wege bereits das Schwesterprodukt Google Allo verloren und ist spätestens seit Frühjahr 2020 durch den Start von Google Meet für Privatnutzer infrage gestellt worden. Google wehrt sich zwar vehement gegen die Gerüchte, dass das Produkt eingestellt wird, aber in geleakten Roadmaps wurde dies bereits inoffiziell bestätigt. Langfristig ergibt der Betrieb von Duo und Meet für Google keinen Sinn und dass die Weiterentwicklung von Google Duo merklich eingeschlafen ist, wird jeder Nutzer bemerkt haben.

Android Things

Android Things war der kleinste und jüngste Ableger von Android und sollte eigentlich im Bereich Internet of Things und Smart Home eine tragende Rolle spielen, aber dazu sollte es niemals kommen. Noch bevor das Betriebssystem in einem offiziellen Google-Produkt eingesetzt wurde, hat man die Einstellung verkündet. Diese könnte schwere Folgen für einige Kleinserien anderer Hersteller haben, aber die Plattform kam auch niemals über das Beta-Stadium hinaus.

Google Fotos Gratis-Speicher

Keine echte Produkt-Einstellung, aber dennoch ein sehr großer Einschnitt, der sehr sehr viele Nutzer betreffen und vielleicht auch den Erfolg von Google Fotos schmälern wird: Der kostenlose unbegrenzte Speicherplatz der Fotoplattform wird im Juni 2021 eingestellt und somit haben die Nutzer nur noch die Möglichkeit, das Backup nach einiger Zeit zu deaktivieren oder sich zusätzlichen Speicherplatz im Abo zu kaufen. Ein großer Einschnitt, der bereits kurz nach der Ankündigung für große Diskussionen gesorgt hat.

