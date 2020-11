Google Hangouts: Der Abschied beginnt – Videochat für Gruppen wird eingestellt und durch Google Meet ersetzt

Google befindet sich derzeit mal wieder in einer Phase des großen Messenger-Aufbruchs, an deren Ende das Aus für Google Hangouts und mutmaßlich mindestens einen weiteren Messenger stehen wird. Mit dem letzten Update von Hangouts wurde nun die Videochat-Funktion für Gruppen aus der App entfernt und durch Google Meet ersetzt. Allerdings funktioniert das nicht so, wie man es sich wünschen würde.



Google Hangouts war einmal die große Messenger-Hoffnung, ist aber mittlerweile an dem Status angekommen, dass viele Nutzer sich wundern, dass die Plattform nach wie vor zur Verfügung steht. Hangouts hat den eigenen Nachfolger (Allo) überlebt, wird gegen die Business-Produkte Chat und Meet, die in Kürze im Duo (Wortspiel?) für Privatnutzer zur Verfügung stehen, den kürzeren ziehen. Nun wurde die Videochat-Funktionalität für Gruppen aus dem Messenger entfernt und durch Google Meet ersetzt. Nutzer werden direkt nach dem Update auf die neueste Version darüber informiert.

Wer allerdings dachte, dass der Start eines Videoanrufs zu Meet weiterleitet und die Unterhaltung aufbaut, der irrt: Stattdessen wird automatisiert ein Meet-Link erzeugt, der in das Eingabefeld von Hangouts kopiert wird. Über diesen Link können alle Nutzer, inklusive dem Anrufenden bzw. Ersteller, an der Videokonversation teilnehmen. Wirklich komfortabel ist das nicht, aber weil Hangouts ohnehin schon bald vollständig eingestellt wird, wollte man es den Nutzern wohl nicht mehr zu bequem machen.

