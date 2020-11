Google TV: Filme & Serien von Netflix sind plötzlich nicht mehr abrufbar; Krach zwischen Google und Netflix?

Google hat vor wenigen Wochen den großen Neustart von Android TV und Chromecast eingeläutet, der unter anderem einen neuen Namen für die Google Play Filme und Serien mit im Gepäck hatte. Diese trägt, sehr zur Verwirrung der Nutzer, ebenfalls die Bezeichnung Google TV und gibt den Nutzern Zugriff auf viele Streamingdienste. Jetzt ist überraschend und ohne Ankündigung Netflix aus dieser Liste verschwunden.



Google TV möchte alle großen Streamingplattformen zusammenführen und den Nutzern die Möglichkeit geben, alle Plattformen gleichzeitig zu durchsuchen, außerhalb der Plattformen Watchlisten zu erstellen und einiges mehr. Bisher war Netflix als eines der prominentesten Mitglieder mit dabei, aber das hat sich nun ohne Angabe von Gründen geändert. Nutzer können zwar nach wie vor die exklusiven Netflix-Inhalte finden, diese aber nicht mehr abspielen.

With Google TV, our goal is to bring the best of our search and discovery features across your subscriptions to your favorite devices. We work with each content partner to enable these entertainment experiences, and the level of integration will vary by partner.