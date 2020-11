Smart Home: Der Google Assistant kommt nun auch in Deutschland auf viele Samsung Smart TVs

Der Google Assistant erhält in diesen Tagen nicht nur viele neue Features rund um das Smart Home, sondern auch eine höhere Verbreitung auf noch mehr Geräten. Wie nun bekannt wurde, wird der Google Assistant im Laufe der nächsten Monate auf den ersten Smart TVs aus dem Hause Samsung ankommen und das bereits bestehende Duo aus Sprachassistenten erweitern. Doch Google möchte noch mehr.



Der Google Assistant steht auf zahlreichen Geräten zur Verfügung und dürfte für den überwiegenden Teil der Nutzer ständig zur Verfügung stehen, vom Smartphone über die Smartwatch (bald auch bei Fitbit) bis hin zum Smart Speaker und vielen Smart TVs. Letzte Gruppe wird in Kürze um einen der größten TV-Hersteller weltweit erweitert: Samsung. Das Unternehmen hat bereits vor einigen Monaten damit begonnen, den Google Assistant in den USA auf die Smart TVs zu bringen und nun steht der Europa-Rollout bevor.

Auf den Samsung Smart TVs befand sich bisher schon der Sprachassistent Bixby sowie Amazons Alexa und mit dem Google Assistant kommt nun schon der dritte Assistent dazu, den die Nutzer für einige grundlegende Steuerfunktionen und natürlich den anderen smarten Schwerpunkten der Assistenten nutzen können. So ist es beispielsweise möglich, das Programm umzuschalten, die Lautstärke zu ändern, Programminformationen einzuholen und einige weitere Dinge, für die man normalerweise die Fernbedienung bemühen müsste. Nun spricht man eben in sie herein.

Der Rollout soll in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien beginnen, aber nur auf den Geräten der neuen Generation ankommen. Eine offizielle Liste oder Ankündigung gibt es leider nicht. In den USA steht der Google Assistant auf 2020er 4K und 8K-Geräten, Crystal UHDs sowie den speziellen Produkten The Frame, The Serif, The Sero und The Terrace zur Verfügung.

