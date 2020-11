Stadia: Mehr als 400 neue Spiele in der Pipeline; Googles Spieleplattform wird auch in Zukunft sehr stark wachsen

Googles Spieleplattform Stadia hat gerade erst den ersten Geburtstag gefeiert und anlässlich dessen nicht nur Starterpakete, sondern auch mehrmonatige Abos verschenkt. Auch an der Spielefront soll in den kommenden Jahren sehr viel weitergehen, wie das Unternehmen nun mehr oder weniger offiziell in einem Interview angekündigt hat. Derzeit sollen sich nicht weniger als 400 neue Spiele in der Pipeline befinden.



Stadia bietet derzeit gut 100 Titel zur Auswahl, was schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den damals belächelten 17 Spielen zum Start sind. Weitere 50 Spiele wurden bereits angekündigt bzw. in Aussicht gestellt, sind aber noch nicht verfügbar. Nun hat ein Stadia-Manager im Rahmen eines Interviews bekannt gegeben, dass sich nach aktuellem Stand 400 neue Spiele von 200 Entwicklern in der Pipeline befinden, die in den nächsten Jahren veröffentlicht werden. Mit dabei sind auch die ersten Titel aus den Google-eigenen Game Studios.

What I can tell you is that we’ve built a roadmap of about 400 games in development right now from 200 developers. So when those games land, whether it’s in the calendar year of 2021 or beyond, is something that you’ll hear more from us in the future. Will there be more developers and more games on the platform? Absolutely. But frankly speaking, my team is almost done with 2021. We’re thinking about 2022 right now — that’s our focus. 2023 is really kind of where we’re aiming our sights. 2021 is in incredible shape. Hopefully, that gives you a sense of the scale of where we’re moving.